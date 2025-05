Istanbul propose d'accueillir une rencontre Poutine-Zelensky-Trump

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, en visite à Kiev, a proposé vendredi que la Turquie accueille une rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump.

«Nous pensons sincèrement qu'il est possible de couronner les premier et deuxième pourparlers d'Istanbul par une rencontre entre Trump, Poutine et Zelensky, sous la direction (du président turc) Erdogan», a déclaré Hakan Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien Andriï Sybiga.

«Nous pouvons soit fermer les yeux sur la poursuite de cette guerre, soit parvenir à une paix durable d'ici la fin de l'année», a ajouté le chef de la diplomatie turque, affirmant que «les attentes en matière de cessez-le-feu et de paix se sont accrues». «Des avancées peuvent certainement avoir lieu tant que nous restons à la table des négociations», a dit encore Hakan Fidan, qui doit être reçu vendredi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Source: AFP