Poutine réagit aux sanctions de Trump en montrant les crocs
Le président russe Vladimir Poutine a plaidé jeudi en faveur de la poursuite du «dialogue». Une déclaration faite après l'annonce par son homologue américain Donald Trump du report de la rencontre prévue entre les deux hommes à Budapest.
«Le dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes, et encore plus à la guerre», a déclaré Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes. Il a également menacé d'une réponse «très forte» en cas d'attaque du territoire russe par des missiles américains Tomahawk, dont l'Ukraine réclame la livraison de la part de Washington.
Le président russe a aussi estimé que les sanctions adoptées la veille par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient «sérieuses» mais qu'elles n'auront pas d'«impact significatif» sur l'économie du pays.
Source: ATS
Des frappes russes à Kiev créent un cratère au sol
Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu des sirènes d'alerte et des explosions durant la nuit de mercredi à jeudi, durant laquelle la Russie a lancé 130 drones, selon l'armée de l'air ukrainienne.
Les frappes russes ont touché dans la nuit trois districts de Kiev, selon les autorités. Dans la capitale, huit personnes ont été blessées, selon les autorités locales, tandis que le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga a fait état d'une frappe ayant endommagé une synagogue.
Des journalistes de l'AFP dans la capitale ukrainienne ont vu certains immeubles résidentiels aux fenêtres soufflées ainsi que les restes de voitures calcinées, pendant que des habitants s'affairaient à déblayer les rues des décombres.
Source: AFP
Kiev annonce que la Russie a rendu 1000 corps à l'Ukraine
La Russie a rendu jeudi à l'Ukraine 1000 corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, a annoncé l'administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre.
«Les opérations de rapatriement se sont déroulées aujourd'hui (jeudi)», a précisé cette source, saluant l'aide apportée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Un travail d'identification doit désormais être mené sur les dépouilles.
Source: AFP
Deux journalistes ukrainiens tués par un drone russe dans l'est de l'Ukraine
Deux journalistes ukrainiens de la chaîne Freedom TV ont été tués jeudi par un drone russe à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a appris l'AFP auprès de leur média.
Freedom TV a indiqué qu'ils avaient été tués alors qu'ils se trouvaient dans une voiture à une station service. Le gouverneur de la région de Donetsk a publié de son côté des images des restes carbonisés de la voiture des journalistes.
Source: AFP
La Russie dénonce les sanctions américaines contre lesquelles elle se dit «immunisée»
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé jeudi les nouvelles sanctions américaines contre les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil, affirmant que la Russie était «immunisée» contre ces décisions économiques.
«Nous considérons cette démarche comme étant exclusivement contre-productive», a déclaré Maria Zakharova lors de son briefing hebdomadaire. «Notre pays a développé une immunité solide contre les restrictions occidentales et continuera à développer avec assurance son potentiel économique, y compris dans le domaine énergétique», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Zelensky salue le «message fort» des sanctions américaines contre Moscou
Les sanctions contre la Russie décidées par les Etats-Unis envoient un «message fort» à la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre, a affirmé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Nous avons attendu cela. Espérons que cela fonctionne, c'est très important», a-t-il déclaré à son arrivée à Bruxelles pour un sommet européen.
«Nous devons ensemble, avec l'Europe et avec les Etats-Unis, augmenter la pression sur Poutine pour qu'il cesse la guerre», a-t-il ajouté, au lendemain de l'accord sur un nouveau paquet de sanctions par les Européens contre la Russie.
Le président ukrainien a également remercié sur le réseau social X le président américain Donald Trump pour les sanctions qu'il a annoncées mercredi contre le secteur pétrolier russe. «C'est un message fort et nécessaire que l'agression ne restera pas sans réponse», a-t-il estimé.
Source: AFP
Rubio affirme que les Etats-Unis souhaitent toujours rencontrer la Russie malgré les sanctions
Les Etats-Unis souhaitent toujours rencontrer la Russie, a affirmé mercredi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, après que le président Donald Trump a imposé de nouvelles sanctions contre Moscou pour sa guerre en Ukraine.
«Nous souhaitons toujours rencontrer les Russes», a déclaré Marco Rubio aux journalistes. «Nous serons toujours intéressés par un dialogue s'il existe une possibilité de parvenir à la paix», a-t-il dit.
Le pétrole bondit de 3% après les sanctions américaines contre des groupes russes
Les cours du pétrole ont bondi de presque 3% en début d'échanges asiatiques jeudi, après de nouvelles sanctions américaines contre les groupes russes d'hydrocarbures Rosneft et Lukoil, attisant les craintes de tensions sur l'offre d'or noir.
Vers 00H45 GMT, le cours du baril de WTI nord-américain grimpait de 2,87% à 60,18 dollars et celui du baril de Brent de 2,81% à 64,35 dollars.
Le ministère américain des Finances a annoncé mercredi ces sanctions, conséquence selon Washington de «l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine».
Le ministre Scott Bessent, a en outre invité les alliés des Etats-Unis «à se joindre à (ces) sanctions».
Source: AFP
Quelles menaces pèsent exactement sur les entreprises russes Rosneft et Lukoil?
Donald Trump joint le geste à la parole. Peu après avoir annoncé de nouvelles sanctions, il a publié un document du département du Trésor américain sur sa plateforme Truth Social.
Selon le document, les sanctions interdisent toute interaction économique avec Rosneft, Lukoil et leurs filiales. Cela s'applique non seulement aux entreprises américaines, mais aussi aux banques étrangères ou aux partenaires commerciaux.
Tous les actifs des entreprises concernées, situées aux Etats-Unis ou appartenant à des citoyens américains, seront gelés. Les entreprises détenues au moins à moitié par les entreprises sanctionnées seront également automatiquement gelées. De plus, les entreprises et les citoyens américains ne seront plus autorisés à commercer avec ces entreprises sans autorisation.
Le département du Trésor prévient également que les banques étrangères pourraient également être ciblées si elles continuaient à entretenir des relations commerciales importantes avec les secteurs russe de l'énergie ou de la défense. Ces institutions pourraient alors être exclues du système financier américain
Excédés par Poutine, les Etats-Unis sanctionnent deux géants du pétrole russe
Donald Trump a laissé éclater son exaspération mercredi envers Vladimir Poutine et annoncé des sanctions qualifiées «d'énormes» contre le secteur pétrolier russe, dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine.
Dans la foulée, le ministère américain des Finances a annoncé mercredi des sanctions visant les groupes pétroliers russes Rosneft et Lukoil, conséquence selon Washington de «l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine». Concrètement, leurs avoirs aux Etats-Unis sont gelés et toute transaction avec des acteurs américains est désormais interdite.
«Face au refus du président Poutine d'arrêter cette guerre insensée, le département du Trésor impose des sanctions aux deux plus importantes compagnies pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin», a expliqué Scott Bessent, ministre des Finances américain.
Le secrétaire au Trésor a par ailleurs assuré que son ministère était «prêt à aller plus loin si cela s'avérait nécessaire», invitant les alliés des Etats-Unis «à se joindre à (ces) sanctions». Scott Bessent avait annoncé un peu plus tôt dans la journée, depuis la Maison Blanche, un «renforcement majeur des sanctions à l'encontre de la Russie».
De son côté, l'Union européenne a elle aussi annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources du Kremlin.
Source: AFP
Poutine n'a été «ni honnête ni franc» avec Trump, selon un ministre
Vladimir Poutine n'a été «ni honnête ni franc» avec Donald Trump, a assuré mercredi le ministre des Finances américain, Scott Bessent, justifiant l'imposition de nouvelles sanctions économiques envers la Russie.
«Le président Poutine n'a été ni franc, ni honnête à la table des négociations, comme nous l'aurions espéré», a déclaré le ministre lors d'une interview à la chaîne Fox Business, assurant que le président américain était «déçu de l'état actuel des pourparlers» sur la guerre en Ukraine.
Source: AFP