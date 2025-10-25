Des drones russes déferlent sur Kiev, au moins trois morts
Une attaque de drones russe sur Kiev a fait trois morts et près d'une trentaine de blessés dont six enfants, a annoncé dimanche le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko. «Selon les premières informations, trois personnes sont décédées et 27 ont été blessées» dans le quartier de Desnianskyi à Kiev, a écrit Vitali Klitschko sur Telegram.
L'attaque a également causé de nombreux dégâts matériels et des feux se sont déclarés dans plusieurs appartements d'un immeuble, avant d'être éteint. Dans le quartier d'Obolonskyi, des débris de drones sont tombés sur un immeuble de 16 étages, selon le maire de Kiev.
Cette attaque survient au lendemain de bombardements russes sur l'Ukraine qui ont tué quatre personnes et blessé une vingtaine d'autres dans la nuit de vendredi à samedi.
Sur le front diplomatique, le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il ne «perdrait pas son temps» à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.
Source: AFP
Des attaques de missiles sur Kiev font au moins deux morts
Des attaques russes de missiles et de drones ont causé la mort d'au moins deux personnes et fait plusieurs blessés samedi en Ukraine, selon les autorités locales. A Dnipropetrovsk, le chef de l'administration militaire régionale a déclaré que deux personnes avaient été tuées et sept autres blessées lors d'attaques de missiles et de drones.
«Explosions dans la capitale. La ville subit une attaque balistique. Veuillez vous rendre aux abris», a indiqué le maire de la capitale Vitali Klitschko sur Telegram, faisant état de «huit blessés» dont trois ayant été hospitalisés. Des incendies importants se sont également déclarés dans les quartiers de Desnyansky et Darnytsky, sans toucher d'habitations, a-t-il précisé.
«La défense aérienne est à l'oeuvre dans la capitale. L'ennemi attaque la ville avec des missiles», a déclaré pour sa part le chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, Timour Tkatchenko. Il a décrit des scènes avec des vitres brisées, des voitures endommagées et un cratère dans la cour d'un immeuble résidentiel du quartier de Dniprovsky.
Source: AFP
L'émissaire économique du Kremlin annonce être aux Etats-Unis
Un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a affirmé vendredi se trouver aux Etats-Unis. Une déclaration faite deux jours après que Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie sur les hydrocarbures, en raison de son offensive en Ukraine.
«Arrivé aux Etats-Unis pour continuer le dialogue USA-Russie - visite planifiée de longue date sur invitation de la partie américaine», a écrit Kirill Dmitriev sur X. Il a également affirmé vendredi qu'il ferait valoir la position de Moscou sur la guerre en Ukraine auprès de membres de l'administration américaine, selon les agences russes.
«L'Ukraine empêche malheureusement le dialogue nécessaire, et le fait à la demande des Britanniques, à la demande des Européens, qui veulent que le conflit continue», a encore affirmé Kirill Dmitriev selon l'agence publique TASS.
Cette visite intervient au moment où la direction américaine a de nouveau fait part de sa frustration à l'égard de la Russie et de son refus d'envisager un cessez-le-feu dans la guerre lancée en 2022 en Ukraine. Mardi, le président américain Donald Trump a reporté sine die une rencontre tout juste annoncée avec M. Poutine, disant ne pas vouloir de discussions «pour rien».
Source: ATS
Une explosion sur un quai de gare en Ukraine fait quatre morts et 12 blessés
Un voyageur a déclenché un engin explosif vendredi sur le quai d'une gare d'une ville du nord de l'Ukraine au moment d'un contrôle, entraînant sa mort et celle de trois autres personnes, et faisant 12 blessés, a indiqué la police sans plus de précisions.
«Des gardes-frontières vérifiaient les papiers des passagers d'un train quand l'un d'eux a sorti un engin explosif sur le quai, qui a ensuite explosé», a déclaré la police ukrainienne dans un communiqué. Cet homme, âgé de 23 ans, ainsi que trois femmes ont été tuées. Les médias ukrainiens ont indiqué qu'il s'agissait d'une grenade.
Source: AFP
L'armée russe revendique la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine
L'armée russe a revendiqué vendredi la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine, où ses troupes continuent de grignoter lentement du terrain dans certains secteurs, malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.
Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées du village de Bologivka dans la région de Kharkiv, de ceux de Dronivka et Promin dans la région de Donetsk et de celui de Perchotravnévé dans la région de Dnipropetrovsk.
Source: AFP
Cinq blessés dans une attaque de drone ukrainien en banlieue de Moscou
Cinq personnes, dont un enfant, ont été blessées dans une attaque nocturne de drone ukrainien visant un immeuble résidentiel à Krasnogorsk, en banlieue de Moscou, ont indiqué vendredi les autorités locales.
«Un drone ennemi a frappé dans la nuit un immeuble résidentiel», a écrit sur Telegram un responsable local, Dmitri Volkov, en précisant que l'attaque a visé le 14e étage du bâtiment. «Cinq personnes ont été blessées», parmi lesquelles quatre adultes et un garçon né en 2017, qui ont tous été hospitalisées, selon la même source.
«Un drone a pénétré dans un appartement situé au 14e étage», a précisé pour sa part sur Telegram le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, en publiant une photo du logement aux vitres brisées, murs déformés et meubles cassés. Au total, le ministère russe de la Défense a annoncé vendredi avoir neutralisé 111 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe.
Source: AFP
Le Royaume-Uni prêt à appeler les alliés de Kiev à accroître les dons d'armes de longue portée
Le Premier ministre britannique Keir Starmer entend appeler vendredi les pays membres de la Coalition des volontaires qui soutient l'Ukraine à «accroître le don d'armes de longue portée» à Kiev, au cours d'une réunion organisée par Londres en présence de Volodymyr Zelensky.
Cette rencontre est prévue pour vendredi après-midi, dans la foulée d'un sommet européen à Bruxelles auquel participait également le président ukrainien. Sont également attendus dans la capitale britannique la Première ministre danoise Mette Frederiksen, son homologue néerlandais Dick Schoof et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, selon un communiqué des services de Keir Starmer.
Vingt autres dirigeants – dont le président français Emmanuel Macron – doivent participer aux discussions en visioconférence, ajoute Downing Street. Cette Coalition des volontaires réunit 26 pays, essentiellement européens, et est codirigée par Starmer et Macron.
«Le Premier ministre devrait appeler les dirigeants à placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible à l'approche de l'hiver», ont expliqué ses services dans un communiqué.
Source: AFP
L'UE fait un premier pas vers l'utilisation des avoirs russes gelés
Les dirigeants de l'UE ont demandé jeudi à la Commission européenne d'explorer les moyens de financer l'Ukraine sur les deux années à venir en laissant le porte ouverte à la mise en place d'un prêt s'appuyant sur les avoirs russes gelés, ont indiqué plusieurs diplomates à l'AFP.
Cette proposition est délibérément formulée en termes très larges afin de prendre en compte les fortes réserves de la Belgique sur le dossier. Elle a été arrachée après plusieurs heures de négociations et sera à l'agenda du prochain sommet européen en décembre, selon ces sources.
Source: AFP
La Russie a remis 1000 nouveaux corps à l'Ukraine
La Russie a remis jeudi à l'Ukraine 1000 nouveaux corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, ont annoncé les deux belligérants, portant à plus de 14000 le nombre des dépouilles restituées à Kiev depuis le début de l'année.
«Les opérations de rapatriement se sont déroulées aujourd'hui» (jeudi) et portent sur «1000 corps», a dit sur Telegram l'administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre, saluant l'aide apportée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Un travail d'identification des cadavres doit désormais être réalisé par des médecins légistes et des enquêteurs, sous l'autorité de la justice ukrainienne. Le négociateur russe Vladimir Medinski a confirmé sur Telegram cet échange, ajoutant que la Russie a de son côté obtenu de Kiev les corps de 31 de ses soldats tués.
Ce nouvel échange porte à plus de 14'000 le nombre des corps remis par la Russie à l'Ukraine depuis le début de l'année. L'Ukraine en a pour sa part restitué quelques centaines à la Russie sur la même période.
Source: AFP
Poutine réagit aux sanctions de Trump en montrant les crocs
Le président russe Vladimir Poutine a plaidé jeudi en faveur de la poursuite du «dialogue». Une déclaration faite après l'annonce par son homologue américain Donald Trump du report de la rencontre prévue entre les deux hommes à Budapest.
«Le dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes, et encore plus à la guerre», a déclaré Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes. Il a également menacé d'une réponse «très forte» en cas d'attaque du territoire russe par des missiles américains Tomahawk, dont l'Ukraine réclame la livraison de la part de Washington.
Le président russe a aussi estimé que les sanctions adoptées la veille par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient «sérieuses» mais qu'elles n'auront pas d'«impact significatif» sur l'économie du pays.
Lire l'article complet
Source: ATS