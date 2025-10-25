Des drones russes déferlent sur Kiev, au moins trois morts

Une attaque de drones russe sur Kiev a fait trois morts et près d'une trentaine de blessés dont six enfants, a annoncé dimanche le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko. «Selon les premières informations, trois personnes sont décédées et 27 ont été blessées» dans le quartier de Desnianskyi à Kiev, a écrit Vitali Klitschko sur Telegram.

L'attaque a également causé de nombreux dégâts matériels et des feux se sont déclarés dans plusieurs appartements d'un immeuble, avant d'être éteint. Dans le quartier d'Obolonskyi, des débris de drones sont tombés sur un immeuble de 16 étages, selon le maire de Kiev.

Des drones russes avaient déjà visé la capitale ukrainienne dimanche. Photo: IMAGO/Ukrinform

Cette attaque survient au lendemain de bombardements russes sur l'Ukraine qui ont tué quatre personnes et blessé une vingtaine d'autres dans la nuit de vendredi à samedi.

Sur le front diplomatique, le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il ne «perdrait pas son temps» à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Source: AFP