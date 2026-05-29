Un cargo turc attaqué par un drone russe en mer Noire

Un cargo turc a été attaqué par un drone russe en mer Noire

La marine ukrainienne a affirmé vendredi qu'un drone russe a «attaqué» un cargo turc en mer noire, provoquant un incendie qui a fait deux blessés parmi l'équipage.

«Dans la nuit, l'ennemi a utilisé un drone pour attaquer le cargo ANT, qui naviguait depuis l'un des ports de la région d'Odessa vers la Turquie avec une cargaison à bord», a écrit la marine sur Telegram. «Deux membres d'équipage blessés ont été rapidement évacués par des bateaux de la marine des Forces armées ukrainiennes et transportés vers un centre médical», a-t-elle ajouté.

Source: AFP