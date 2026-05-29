Un cargo turc attaqué par un drone russe en mer Noire

Un cargo turc a été attaqué par un drone russe en mer Noire
La marine ukrainienne a affirmé vendredi qu'un drone russe a «attaqué» un cargo turc en mer noire, provoquant un incendie qui a fait deux blessés parmi l'équipage.
«Dans la nuit, l'ennemi a utilisé un drone pour attaquer le cargo ANT, qui naviguait depuis l'un des ports de la région d'Odessa vers la Turquie avec une cargaison à bord», a écrit la marine sur Telegram. «Deux membres d'équipage blessés ont été rapidement évacués par des bateaux de la marine des Forces armées ukrainiennes et transportés vers un centre médical», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'ONU critique «une escalade dangereuse» dans la guerre Ukraine-Russie
Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a mis en garde jeudi contre «une escalade dangereuse» dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et appelé les deux parties à revenir à la table des négociations.
«J'appelle fermement à la retenue. Reprenez les négociations et mettez un terme à la souffrance», a déclaré Volker Türk dans un communiqué, en indiquant que le nombre de civils tués au cours des quatre premiers mois de l'année est en augmentation de 21% par rapport à la même période de 2025.
Source: AFP
Zelensky en Suède pour négocier un accord sur la défense aérienne
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend jeudi en Suède pour l'annonce d'un accord sur la «défense aérienne», a annoncé le gouvernement dans un communiqué.
Stockholm va annoncer le don d'avions de chasse Gripen Jas 39 C/D à l'Ukraine, rapporte le quotidien Aftonbladet. Les deux pays avaient signé l'an dernier une lettre d'intention avec pour objectif l'achat par Kiev de 100 à 150 avions d'une version plus récente du Gripen.
Source: AFP
Mise en garde contre le «piège» russe
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas a mis en garde jeudi contre le «piège» russe consistant à débattre de la désignation d'un médiateur européen pour la guerre en Ukraine, au moment où l'UE doit démontrer son unité face à Moscou.
«Je pense que c'est un piège dans lequel la Russie veut nous faire tomber: que nous discutions de qui leur parle», a-t-elle déclaré avant le début d'une réunion à Limassol (Chypre) des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
«Ne tombons pas dans ce piège. Une négociation est toujours un travail d'équipe», a-t-elle souligné, ajoutant qu'il fallait d'abord une «stratégie». L'important, selon elle, est d'abord de savoir de quoi discuter avec la Russie avant de désigner qui devra le faire.
Source: AFP
Zelensky demande à Trump de fournir à Kiev plus de missiles antiaériens
Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump de fournir à Kiev davantage de missiles pour des systèmes de défense aérienne Patriot sur fond d'une intensification d'attaques russes, selon une lettre du président ukrainien adressée à son homologue américain et que l'AFP a pu consulter.
Dans cette lettre signée mardi, Zelensky a demandé d'«aider» l'Ukraine à «obtenir cet outil de protection vital contre la terreur russe – les missiles Patriot PAC-3 et des systèmes supplémentaires – afin d'arrêter les missiles balistiques russes et les autres attaques de missiles russes» sur l'Ukraine.
Source: AFP
Plus de 50 Etats dénoncent les «menaces» de la Russie contre les diplomates à Kiev
Une cinquantaine d'Etats et l'Union européenne ont dénoncé mardi les «menaces récentes» de Moscou contre les diplomates à Kiev, par la voix du représentant de l'Ukraine à l'ONU, Andriï Melnyk.
«Nous condamnons (...) les récentes menaces proférées par la Russie à l'encontre des institutions diplomatiques et des ambassades à Kiev. C'est une chose que nous ne pouvons tolérer», a-t-il déclaré lors d'un point presse.
La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements russes.
Source: AFP
Von der Leyen accuse Moscou de «déstabiliser les sociétés démocratiques» avec ses drones
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en visite mardi à Vilnius a fait porter la responsabilité des récentes alertes aux drones dans les Etats baltes sur la Russie. Elle a accusé Moscou de chercher à «déstabiliser les sociétés démocratiques» de l'UE.
«Des alertes aériennes, des familles réfugiées dans des abris, des écoles fermées, des transports suspendus. Telle est la réalité sur la frontière orientale de l'Europe en 2026», a déclaré Mme von der Leyen en présence des présidents lituanien, letton et estonien.
«Ce ne sont pas des incidents isolés, c'est une stratégie délibérée de la Russie qui cherche à déstabiliser nos sociétés démocratiques. Mais tout comme sur les champs de bataille en Ukraine, la Russie y échoue», a-t-elle ajouté lors d'un point presse.
Source: AFP
Marco Rubio affirme que les Etats-Unis sont toujours prêts à agir en médiateur
Les Etats-Unis restent prêts à se poser en médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, après une offensive russe massive contre Kiev.
«Les Etats-Unis sont prêts et disposés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter la fin de cette guerre, et nous espérons que l'occasion se présentera à un moment donné», a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une visite officielle en Inde, après avoir appelé son homologue russe Sergueï Lavrov.
Source: AFP
Sergueï Lavrov exhorte Marco Rubio à évacuer l'ambassade des USA à Kiev
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a exhorté lundi les États-Unis à évacuer leur ambassade à Kiev lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a indiqué le ministère russe des affaires étrangères.
Le ministre russe «a attiré son attention sur une déclaration» du jour de son ministère «recommandant aux États-Unis, ainsi qu'aux autres Etats ayant des missions à Kiev, d'assurer l'évacuation de leur personnel diplomatique et de leurs ressortissants de la capitale ukrainienne», dit le communiqué du ministère russe.
Source: AFP
Moscou appelle ressortissants étrangers et diplomates à quitter Kiev avant de nouvelles frappes
La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements de l'armée russe.
«Les frappes seront menées sur des centres de décision» et des «entreprises du complexe militaro-industrie», à Kiev, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué, sans donner de délai précis avant ces frappes.
Source: AFP