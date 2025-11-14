01:58 heures

La capitale Kiev subit une attaque russe «massive», au moins 4 morts

La capitale ukrainienne Kiev a subi une vaste attaque de missiles et drones russes tôt vendredi, qui a touché de nombreux districts et fait quatre morts et 15 blessés selon les services d'urgence. De fortes explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP.

Les frappes ont provoqué des incendies dans plusieurs quartiers de Kiev, mobilisant les secours. (Image d'archive) Photo: IMAGO/Anadolu Agency

«Les Russes frappent des immeubles résidentiels. Il y a de nombreux immeubles élevés endommagés à travers Kiev, presque dans chaque district», a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville, Timour Tkatchenko.

Le responsable a fait état «d'au moins 15 blessés», dont une femme enceinte. Des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes explosions dans le centre-ville, et observé que les systèmes de défense aérienne ont été activés contre des frappes de drones et des missiles.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui avait demandé aux habitants de rejoindre des abris, a indiqué que «les forces de défense aérienne opèrent à Kiev», signalant «une attaque massive de l'ennemi sur la capitale». Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs quartiers après les frappes et les secours ont été mobilisés, a-t-il ajouté.

Source: AFP