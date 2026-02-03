L'inflation annuelle en Turquie a légèrement reculé, atteignant 30,7% en janvier 2026, son plus bas niveau en plus de quatre ans. Toutefois, les prix à la consommation ont bondi de 4,8% en un mois, révèle l'institut Tüik.

L'inflation a légèrement ralenti en Turquie, mais s'élève encore à 30,7%

L'inflation a ralenti légèrement sur un an en Turquie en janvier, à 30,7% contre 30,9% en décembre, soit son plus bas niveau depuis plus de quatre ans, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation a connu cependant une nette accélération, à 4,8% contre 2,1% en décembre, selon l'institut statistique turc (Tüik).

Hausse des prix des aliments et du logement

Les prix de l'alimentation ont ainsi connu une hausse de 7,8% sur un mois, et les dépenses de logement de 6,7%. Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+64,7%), le logement (+45,4%) et l'alimentation (+31,7%).

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement. Les chiffres officiels sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), qui calculent la hausse des prix à la consommation à 53,4% sur douze mois.