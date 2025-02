Un mort dans une attaque de drones ukrainiens

Une personne a été tuée dans la nuit de mercredi de jeudi dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, lors d'une attaque de drones ukrainiens, selon les autorités. «Un habitant local a été tué à la suite du lancement d'un engin explosif par un drone sur une voiture» dans la ville de Graïvoron, a écrit sur Telegram le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.

Photo: IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Le ministère russe de la Défense a annoncé pour sa part avoir abattu dans la nuit au total 19 drones à travers le pays et au-dessus de la Crimée annexée, dont trois dans la région de Belgorod. Des frappes russes et ukrainiennes, de part et d'autre de la frontière, font régulièrement des morts et des blessés.

Source: AFP