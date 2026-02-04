Stephen Miran, gouverneur de la Fed, a quitté son poste de conseiller de Donald Trump. Les démocrates dénonçaient un conflit d'intérêts et l'influence du président sur sa politique monétaire.

Le conseiller de Trump fait ses bagages et se volatilise

Le conseiller de Trump fait ses bagages et se volatilise

AFP Agence France-Presse

Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed) Stephen Miran a démissionné du poste de conseiller économique de Donald Trump duquel il avait pris un congé sans solde, a indiqué mardi la Maison Blanche. «Conformément à l'engagement qu'il avait pris devant le Sénat» avant sa nomination à la Fed «Stephen Miran a présenté sa démission du Comité des conseillers économiques» (CEA), a rapporté à l'AFP le porte-parole de la présidence Kush Desai, confirmant une information de la presse américaine.

Stephen Miran est devenu en septembre 2025 l'un des responsables de la banque centrale des Etats-Unis après la démission surprise d'Adriana Kugler. Il n'avait alors pas démissionné de son poste de président du CEA et pris seulement un congé sans solde, au motif que son mandat était voué à expirer quelques mois plus tard, le 31 janvier 2026.

L'opposition démocrate avait dénoncé cet arrangement inhabituel, y voyant un nouvel affront au principe d'indépendance de la banque centrale, sans cesse sommée par Donald Trump de baisser ses taux d'intérêt. Depuis son arrivée à la Fed, Stephen Miran s'est distingué de ses pairs en plaidant pour une politique beaucoup plus accommodante.

«Une marionnette de Donald Trump»

Son mandat a donc expiré le week-end dernier mais Stephen Miran peut continuer à occuper son siège jusqu'à l'arrivée de son successeur. Or Donald Trump prévoit d'installer à sa place Kevin Warsh, qu'il vient de désigner pour devenir président de la Fed en remplacement de Jerome Powell, dont le mandat prend fin en mai. La nomination de Kevin Warsh doit être validée par les sénateurs, au cours d'un processus qui peut s'étaler sur plusieurs mois.

Lundi, des sénateurs démocrates ont écrit à Stephen Miran pour lui demander de démissionner «immédiatement» de son poste de gouverneur. «L'allongement de votre présence à la Réserve fédérale ne fait qu'aggraver ce qui était dès le départ un arrangement inapproprié, et ce double emploi doit cesser», ont-ils asséné.

Ils lui ont notamment reproché ses votes sur la politique monétaire «qui semblent davantage être le résultat de la campagne de pression menée par le président pour influencer les taux d'intérêt plutôt que d'une analyse rigoureuse». «Marionnette de Donald Trump un jour, marionnette de Donald Trump toujours», a cinglé sur X la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, après la démission de Stephen Miran du CEA.