«C'est du terrorisme intérieur», des voitures Tesla ont été vandalisées aux Etats-Unis

La ministre américaine de la Justice Pam Bondi a qualifié de «terrorisme intérieur» les actes de vandalisme à l'encontre de véhicules Tesla, une marque appartenant à Elon Musk, proche conseiller du président Donald Trump chargé de tailler dans les dépenses publiques.

Photo: KEYSTONE

«La série d'attaques violentes contre Tesla n'est rien de moins que du terrorisme intérieur», a dénoncé Pam Bondi dans un communiqué mardi soir, précisant que son ministère avait «déjà inculpé plusieurs auteurs de ces actes en prenant cela en compte».

«Nous poursuivrons les enquêtes et ferons chèrement payer les personnes impliquées, y compris celles qui opèrent dans l'ombre pour coordonner et financer ces crimes», a-t-elle ajouté. Cette prise de position intervient alors que plusieurs véhicules Tesla ont été incendiés et visés par balles dans la nuit de lundi à mardi sur le parking d'un garage de Las Vegas, où le mot «Résistez» a été tagué, selon la police locale.

«Terrorisme», a écrit Elon Musk sur le réseau social X, dont il est également propriétaire, en partageant une vidéo de l'incident. «Tesla fabrique seulement des voitures électriques et n'a rien fait pour mériter ces attaques malveillantes.»

Source: AFP