Trump affirme que Zelensky lui a écrit, puis tacle l'Europe: «On a un océan qui nous sépare de l'Ukraine, pas eux»,

Abordant le thème très sensible de l'Ukraine, Donald Trump a reproché à l'Europe d'avoir «dépensé plus pour acheter du gaz russe que pour la défense de l'Ukraine». «Nous on a un océan qui nous sépare de l'Ukraine, pas eux», a-t-il déclaré, en visant directement ses alliés d'outre Atlantique. Le président a également assuré qu'il «travaille» à la fin du conflit.