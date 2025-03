Trump «pense» que l'annexion du Groenland «va arriver»

Trump forcé de retirer son choix à la tête de la principale agence sanitaire

La Maison Blanche a décidé de retirer jeudi la nomination de l'ex-élu républicain David Weldon pour diriger les CDC, la principale agence de santé publique aux Etats-Unis, alors que la controverse montait dans le camp républicain sur les positions vaccinosceptiques de ce médecin. «A la suite du retrait de la nomination du Dr David Weldon pour diriger les Centres de contrôle et de prévention des maladies, l'audition d'aujourd'hui est annulée", a annoncé dans un communiqué la commission du Sénat américain chargée des questions de santé.

Ce retrait, rapporté en premier lieu par le média Axios, représente un revers pour l'administration Trump, qui avait jusqu'ici réussi à obtenir la confirmation au Sénat de quasiment l'ensemble de ses choix. David Weldon, médecin de 71 ans et élu républicain de Floride à la Chambre des représentants entre 1995 et 1999, avait par le passé provoqué la polémique en faisant un lien entre vaccination et autisme chez les plus jeunes, une théorie populaire dans les milieux conspirationnistes, issue d'une étude truquée et maintes fois démentie.

Sa nomination devait être confirmée par le Sénat comme le veut la Constitution, mais faisait face à l'opposition croissante d'élus jusque dans son camp. Le sénateur républicain Bill Cassidy, président de la commission chargée des questions de santé et lui-même médecin, a évoqué à de nombreuses reprises l'importance selon lui de la vaccination pour la santé publique.