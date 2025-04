Trump «pense avoir un accord» avec la Russie

C'est «à l'Ukraine de décider de son avenir», avertit Londres après l'ultimatum de J.D. Vance

Il revient «à l'Ukraine de décider de son avenir», a indiqué mercredi un porte-parole de Downing Street interrogé sur l'appel du vice-président américain J.D. Vance adressé à Moscou et Kiev d'échanger des territoires pour parvenir à un cessez-le-feu.

«Nous soutenons les efforts menés par les Etats-Unis pour mettre un terme durable à la guerre. Je pense que c'est ce que nous souhaitons tous. En fin de compte, ce doit être à l'Ukraine de décider de son avenir», a déclaré le porte-parole, au moment où se tiennent à Londres des discussions entre Ukrainiens, Américains et Européens.

Du côté des États-Unis, Trump aurait proposé un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, selon plusieurs médias. Le vice-président J.D. Vance évoque des «échanges territoriaux» et un possible gel des lignes actuelles. Voici les hypothèses possibles.

