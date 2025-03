Trump menace encore le Canada de droits de douane

«Nous sommes des alliés loyaux et fidèles», répond Macron à Trump

Le président français Emmanuel Macron a affirmé jeudi que les Français étaient «des alliés loyaux et fidèles», en réponse à des propos de Donald Trump mettant en cause l'engagement de la France envers la défense des Etats-Unis dans le cadre de l'Otan.

«Nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Nous sommes des alliés loyaux et fidèles», a déclaré Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Il a souligné que la France éprouvait «respect et amitié» pour les Etats-Unis et leurs dirigeants et était «en droit de réclamer la même chose».

Source: AFP