Un membre de l'Otan
Les Européens se dressent contre Trump pour le Groenland

Le 5 janvier 2026, une déclaration commune des pays européens a affirmé que le Groenland et le Danemark sont souverains, rejetant les revendications de Trump tout en soulignant leur rôle clé au sein de l'Otan.
Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, avant une rencontre au Palazzo Chigi à Rome, le mardi 26 septembre 2023.
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse

La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont apporté mardi dans une déclaration commune leur soutien au Danemark face aux revendications de Donald Trump sur le Groenland.

«Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland», ont déclaré les dirigeants européens, soulignant que le royaume fait «partie» de l'Otan comme les Etats-Unis, eux-mêmes liés à Copenhague par un accord de défense.

«Le Royaume du Danemark – y compris le Groenland – fait partie de l'Otan. La sécurité dans l'Arctique doit donc être assurée collectivement, en coopération avec les alliés de l'Otan, y compris les États-Unis», affirment-ils dans une déclaration publiée notamment par la chancellerie allemande.

Selon Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Pedro Sanchez, Keir Starmer et Mette Frederiksen, cette coopération doit respecter «les principes de la Charte des Nations unies, notamment la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières». «Ce sont des principes universels, et nous ne cesserons pas de les défendre», ajoutent les dirigeants des principaux pays européens.

