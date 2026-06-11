Les Etats-Unis lancent de nouvelles frappes sur l'Iran

L'armée américaine dit mener des «frappes défensives» contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé mercredi avoir commencé à mener des «frappes défensives» contre l'Iran sur X.
«Les forces du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) ont lancé aujourd'hui à 17h15 (heure de Washington) de nouvelles frappes défensives contre plusieurs cibles en Iran», a écrit le Centcom, ajoutant que ces frappes «constituent une riposte à l'agression injustifiée et persistante de l'Iran».
Source: AFP
Des médias iraniens rapportent des explosions sur la côte sud de l'Iran, près du détoit d'Ormuz
Des médias iraniens ont rapporté jeudi des explosions sur la côte sud de l'Iran, alors que l'armée américaine a annoncé avoir commencé à mener des «frappes défensives» contre le pays.
Des explosions ont été entendues sur l'île de Qeshm, à Minab, Sirik et dans le port de Bandar Abbas, selon ces médias.
Source: AFP
Trump annonce une nouvelle fois «attaquer» l'Iran
Donald Trump a affirmé mercredi qu'il comptait continuer à «attaquer» l'Iran, y compris potentiellement en visant des centrales électriques, dénonçant la duplicité de Téhéran.
«On va les attaquer, les attaquer très durement», a déclaré le président américain à la presse dans le Bureau ovale, disant être en droit de le faire après la destruction lundi d'un hélicoptère américain attribuée à Téhéran.
«On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n'arrêtent pas de nous mener en bateau, ils se moquent de nous», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran annonce qu'il visera tout navire dans le détroit d'Ormuz
L'armée iranienne a annoncé jeudi qu'elle prendra pour cible tout navire transitant dans le détroit d'Ormuz, la marine du pays annonçant pour sa part avoir frappé deux bateaux qui tentaient de franchir ce passage stratégique.
«Tout navire transitant par le détroit d'Ormuz sera pris pour cible», a annoncé l'état-major iranien cité par l'agence Tasnim, ajoutant que ce détroit était désormais «complètement fermé à tout type de navire» après de nouveaux bombardements américains contre l'Iran.
La marine iranienne, citée par la télévision d'Etat Irib et l'agence Mehr, a annoncé pour sa part que «deux navires qui tentaient de franchir illégalement le détroit d'Ormuz ont été frappés».
Source: AFP
Le chef du Pentagone dit que les frappes américaines sur l'Iran seront «fortes et nettes»
Pete Hegseth, le chef du Pentagone, a assuré mercredi que les frappes américaines à venir contre l'Iran seront «fortes et nettes».
«Les frappes qui auront lieu ce soir seront fortes et nettes. Si elles devaient avoir lieu demain soir, elles seraient tout aussi puissantes et nettes», a affirmé le ministre de la Défense américain à la presse à Tampa, en Floride, où siège le Commandement militaire pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
Netanyahu appelle les Libanais à «rejoindre» Israël contre le Hezbollah
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé mercredi les Libanais à se joindre à la lutte d'Israël contre le Hezbollah, affirmant que leur pays avait été «pris en otage» par le groupe pro-iranien, dans une vidéo diffusée par son bureau.
«Israël n'est pas en guerre contre vous. Nous sommes en guerre contre le Hezbollah, qui a pris votre pays en otage (...) Nous aspirons à la paix avec vous, avec le Liban», a déclaré Netanyahu dans ce message en anglais adressé au peuple libanais.
«Prenez votre avenir en main. Rejoignez Israël. Construisons la sécurité et la prospérité pour tous nos enfants. Et une fois que le Hezbollah sera démantelé, les possibilités seront infinies – le ciel sera la seule limite», a-t-il ajouté.
Source: AFP
New Delhi convoque un diplomate américain après une attaque contre un navire au large d'Oman
L'Inde a convoqué mercredi le chargé d'affaires américain à New Delhi pour déposer une «vive protestation» après qu'une attaque, revendiquée par l'armée américaine, contre un navire au large des côtes omanaises, a laissé trois membres d'équipage indiens portés disparus.
Le ministère des Affaires étrangères «a convoqué le chargé d'affaires américain et exprimé une vive protestation» concernant l'attaque contre le navire commercial, a indiqué à l'AFP un haut responsable du gouvernement indien.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent avoir mis hors service un pétrolier qui tentait de violer leur blocus des ports iraniens
L'armée américaine a annoncé mercredi qu'un de ses avions de combat avait mis hors service un pétrolier dans le Golfe d'Oman qui tentait d'exporter du pétrole d'Iran malgré le blocus imposé par les Etats-Unis.
L'avion a tiré sur «la salle des machines» du Settebello, qui bat pavillon des Palaos, «après que l'équipage a refusé d'obtempérer aux ordres des forces américaines», a affirmé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, dans un message publié sur X.
Source: AFP
Des négociateurs qataris à Téhéran pour réduire les divergences entre les Etats-Unis et l'Iran
Des négociateurs qataris se sont rendus mercredi à Téhéran afin de tenter de lever les derniers obstacles entre les Etats-Unis et l'Iran, a indiqué à l'AFP un diplomate au fait des discussions, alors que les négociations entre les deux pays semblaient dans l'impasse.
«A la suite de consultations avec les Etats-Unis, des négociateurs qataris se sont rendus à Téhéran ce matin pour rencontrer les Iraniens, dans le but de réduire les divergences qui subsistent» entre les deux parties, a déclaré ce diplomate, sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité des discussions.
Cette initiative diplomatique intervient après des échanges de tirs entre l'Iran et les Etats-Unis à la suite de la destruction d'un hélicoptère américain, un épisode qui a davantage fragilisé le cessez-le-feu entré en vigueur en avril.
Source: AFP
L'Iran dit que la diplomatie avec les Etats-Unis a été «mise à mal» par les frappes
Le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé mercredi que les Etats-Unis avaient porté atteinte aux efforts diplomatiques en cours visant à mettre fin à la guerre, après de nouvelles frappes américaines contre des cibles dans le sud de l'Iran.
«Malheureusement, les Etats-Unis nuisent à ce processus diplomatique par les messages contradictoires qu'ils envoient, leurs changements répétés de position et d'exigences et, pire encore, par leurs violations répétées du cessez-le-feu», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, dans un message vidéo relayé par les médias iraniens. «Tout processus diplomatique est mis à mal par le recours à la force et par des actions illégales sur le terrain», a-t-il ajouté.
Source: AFP
20'000 personnes privés d'eau après les frappes américaines
Quelque 20'000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable à Sirik, ville portuaire du sud de l'Iran, après des bombardements américains sur deux réservoirs, a indiqué mercredi la télévision d'Etat iranienne.
Les Etats-Unis ont mené des frappes dans la nuit sur Jask, Sirik et l'île de Qeshm, sur la côte sud de l'Iran dans le détroit d'Ormuz toujours bloqué, après qu'un hélicoptère américain a été abattu dans le Golfe.
«Malheureusement après cette attaque, 20'000 habitants de la région ont été privés d'eau potable, et avec les températures oscillant entre 45 et 50 degrés, les conditions sont extrêmement difficiles» pour eux, a indiqué un responsable de la compagnie des eaux locale, selon la télévision d'Etat.
«Les ressources en eau souterraine sont insuffisantes» pour remplacer les réservoirs endommagés, a-t-il précisé. L'Iran a dénoncé des frappes américaines conduites «sous un faux prétexte», et répondu par des attaques de missiles visant la Jordanie et Bahreïn, pays alliés des Etats-Unis.
Source: AFP
Téhéran somme les pays du Golfe d'empêcher les frappes américaines contre l'Iran
Téhéran a jugé mercredi que les pays du Golfe avaient «la responsabilité légale et morale» de mettre un terme aux attaques américaines menées contre l'Iran depuis leur territoire, justifiant de nouvelles frappes iraniennes contre les pays voisins abritant des bases américaines.
Le ministère des Affaires étrangères iranien a «réaffirmé la responsabilité légale et morale de tous les pays de la région (...) d'empêcher l'armée américaine et Israël d'utiliser leur territoire ou leurs installations pour planifier, organiser, exécuter ou soutenir des actions hostiles contre l'Iran», dans un communiqué.
Le ministère a averti que l'Iran «n'hésiterait pas à exercer son droit inhérent à la légitime défense» en visant notamment les bases et installations logistiques utilisées pour les opérations contre l'Iran.
Source: AFP
L'armée jordanienne dit avoir abattu cinq missiles iraniens
L'armée jordanienne a fait savoir mercredi matin qu'elle avait détruit cinq missiles iraniens qui ciblaient Azraq, où se situe une base américaine.
«Nous avons intercepté et abattu cinq missiles tirés depuis l'Iran en direction d'Azraq (...) Il n'y a eu aucune victime ni dégât matériel», a indiqué l'armée.
Plus tôt, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient dit avoir pris pour cible en Jordanie «une base aérienne et le centre de commandement militaire américain» d'Azraq, d'après un média d'Etat iranien.
Source: AFP