Les Etats-Unis lancent de nouvelles frappes sur l'Iran

Trump annonce une nouvelle fois «attaquer» l'Iran

Donald Trump a affirmé mercredi qu'il comptait continuer à «attaquer» l'Iran, y compris potentiellement en visant des centrales électriques, dénonçant la duplicité de Téhéran.

«On va les attaquer, les attaquer très durement», a déclaré le président américain à la presse dans le Bureau ovale, disant être en droit de le faire après la destruction lundi d'un hélicoptère américain attribuée à Téhéran.

«On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n'arrêtent pas de nous mener en bateau, ils se moquent de nous», a-t-il ajouté.

Source: AFP