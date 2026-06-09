Les Etats-Unis annoncent des frappes «proportionnées» contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère américain
Les Etats-Unis ont annoncé avoir mené mardi des frappes «proportionnées» contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère Apache la veille. Le président américain Donald Trump a dit, lui, vouloir une riposte «très puissante».
L'armée américaine a «commencé à mener des frappes de riposte contre l'Iran à 17h sur ordre du commandant en chef, en réponse à la destruction d'un hélicoptère Apache», a déclaré sur le réseau social X le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient.
«La mission est une réponse proportionnée à une agression iranienne injustifiée», a-t-il ajouté. «La réponse devrait être très forte, très puissante», a pour sa part dit le président américain Donald Trump, selon les propos rapportés par la chaîne télévisée ABC, qui précise que la conversation a pris fin juste avant que les Etats-Unis n'annoncent mener des frappes contre l'Iran.
Source: AFP
Des explosions entendues sur la côte sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz
Les médias iraniens ont fait état mercredi de plusieurs explosions sur la côte sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz, après que Washington a annoncé des frappes en réponse à l'attaque d'un hélicoptère américain.
Des explosions ont retenti dans plusieurs endroits dans la province d'Hormozgan, sur l'île de Qeshm et sur la côte proche du détroit d'Ormuz, selon les médias locaux, dont certains évoquent des avions de combat américains.
Source: AFP
Des frappes israéliennes dans le sud du Liban font au moins onze morts
Les autorités libanaises ont indiqué dans la soirée que des frappes israéliennes sur la ville de Tyr et ses environs, dans le sud du Liban, avaient fait au moins 11 morts mardi. L'armée israélienne a annoncé avoir tué un assaillant qui avait ouvert le feu sur ses soldats dans la région de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, après avoir franchi la frontière depuis le Liban.
A Tyr, à environ 20 km de la frontière israélienne, des habitants ont fui massivement la ville, après un appel à évacuer lancé par l'armée israélienne. Pour la première fois, le quartier chrétien a été inclus dans un appel à évacuer lancé par l'armée israélienne, a constaté un correspondant de l'AFP.
Source: AFP
Les forces étrangères proches de l'Iran risquent «constamment» d'être touchées par des tirs croisés
Le ministre des Affaires étrangères iranien a prévenu mardi que les forces étrangères présentes à proximité de son pays risquaient «constamment» d'être touchées par des tirs croisés, après des déclarations de Donald Trump accusant l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère américain.
«Les forces étrangères à proximité de notre territoire sont constamment exposées à des risques, en raison de leurs propres erreurs humaines, de simples accidents ou de la possibilité d'être prises entre des tirs croisés. Pour réduire ce risque, la meilleure solution est qu'elles partent», a écrit sur X Abbas Araghchi.
Le président Trump avait quelques heures plus tôt affirmé que «les Iraniens avaient abattu» un hélicoptère américain près du détroit d'Ormuz, promettant de «répliquer».
Source: AFP
Trump promet de «répliquer» après que «les Iraniens ont abattu» un hélicoptère américain
Donald Trump a annoncé mardi que «les Iraniens avaient abattu» un hélicoptère américain près d'Ormuz, en promettant de «répliquer».
«Je viens d'être informé, par notre magnifique armée, que les Iraniens ont abattu la nuit dernière l'un de nos hélicoptères très perfectionnés de type Apache pendant qu'il survolait le détroit d'Ormuz. Les deux pilotes sont en sécurité et indemnes. Néanmoins les Etats-Unis doivent, nécessairement, répliquer à cette attaque», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Un hélicoptère s'écrase près du détroit d'Ormuz, Trump assure que «les deux pilotes vont bien»
Le président américain Donald Trump a assuré mardi que les deux pilotes d'un hélicoptère de combat Apache étaient indemnes après des informations du «New York Times» faisant état du crash de leur appareil près du détroit d'Ormuz lundi.
Les causes du crash ne sont pas immédiatement connues, a indiqué le quotidien américain, qui cite deux sources informées.
Interrogé à ce sujet par des journalistes après avoir assisté à un match de finale de la NBA à New York, le président Donald Trump a seulement répondu : «Les pilotes vont bien, oui. Personne n'est blessé», sans autres détails. «Nous publierons un rapport à ce sujet demain», a-t-il indiqué.
Auparavant, il a assuré que la diplomatie américaine était dans les «derniers efforts» en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit dans le Golfe. «Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord», a-t-il affirmé, évoquant un délai de «deux à trois jours» pour qu'un tel accord soit conclu.
Source: AFP
Trump dit être dans les «derniers efforts» en vue d'un accord avec l'Iran
Le président américain Donald Trump a assuré tôt mardi que la diplomatie américaine était dans les «derniers efforts» en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit dans le Golfe.
«Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord», a-t-il affirmé après avoir assisté à un match de finale de la NBA à New York, évoquant un délai de «deux à trois jours» pour qu'un tel accord soit conclu.
Source: AFP
Les hostilités entre Iran et Israël suspendues, les menaces persistent
Les hostilités entre Iran et Israël se sont interrompues lundi, après des frappes réciproques pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois, chaque camp menaçant néanmoins l'autre de représailles en cas de nouvelle attaque. L'Iran avait d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël, à la suite d'un message du président américain, Donald Trump, exhortant les deux pays à cesser «immédiatement» les hostilités.
«A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé», a ensuite confirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Signe d'un possible retour au calme, le principal aéroport international de Téhéran a annoncé tôt mardi un «retour à la normale» de ses conditions d'exploitation, au lendemain de la réouverture de l'espace aérien du pays, partiellement fermé entre dimanche et lundi.
Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes avaient de nouveau retenti à Téhéran ou Tel-Aviv dimanche et lundi. Les attaques ont fait 15 blessés en Iran, selon le chef de l'organisation nationale des urgences.
Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.
Lundi à la mi-journée, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé «la cessation de l'opération», qualifiée de «sévère riposte» à Israël. Mais, a-t-il prévenu, «en cas de poursuite de l'agression et des hostilités, y compris dans le sud du Liban, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seront entreprises».
Source: AFP
Reprise des vols à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran
Les vols à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran ont repris après avoir été suspendus dans la nuit de dimanche à lundi en raison de bombardements israéliens, selon les agences locales Mehr et Fars.
«Avec le retour à la normale des conditions d'exploitation du secteur aérien national, tous les services opérationnels» ont repris, a indiqué un porte-parole de l'aéroport, Javad Salehi Artimani, cité par ces médias.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté une «cible en provenance du Yémen»
L'armée israélienne a annoncé tôt mardi avoir intercepté dans le sud du pays une «cible aérienne suspecte en provenance du Yémen», sans faire état de blessés à ce stade.
«Une cible aérienne suspecte en provenance du Yémen a été interceptée. L'incident est clos. Aucun blessé n'a été signalé», a indiqué l'armée, précisant que l'interception avait eu lieu dans la région d'Eilat.
Source: AFP
Washington frappe un pétrolier dans le golfe d’Oman
Les tensions restent vives au Moyen-Orient. Lundi, les forces américaines ont immobilisé le Marivex, un pétrolier vide immatriculé aux Palaos dans le golfe d’Oman. Selon Washington, le navire tentait de rejoindre l'Iran malgré le blocus imposé aux ports iraniens. Après plusieurs sommations, un F/A-18 a tiré une munition de précision sur ses installations de contrôle et de propulsion.
L'incident intervient dans un climat régional explosif, alors que le détroit d’Ormuz, axe clé du commerce mondial du pétrole et du gaz, reste au centre des tensions. Toute nouvelle escalade pourrait avoir de lourdes conséquences sur les marchés.