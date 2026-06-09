Les forces étrangères proches de l'Iran risquent «constamment» d'être touchées par des tirs croisés

Le ministre des Affaires étrangères iranien a prévenu mardi que les forces étrangères présentes à proximité de son pays risquaient «constamment» d'être touchées par des tirs croisés, après des déclarations de Donald Trump accusant l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère américain.

«Les forces étrangères à proximité de notre territoire sont constamment exposées à des risques, en raison de leurs propres erreurs humaines, de simples accidents ou de la possibilité d'être prises entre des tirs croisés. Pour réduire ce risque, la meilleure solution est qu'elles partent», a écrit sur X Abbas Araghchi.

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Le président Trump avait quelques heures plus tôt affirmé que «les Iraniens avaient abattu» un hélicoptère américain près du détroit d'Ormuz, promettant de «répliquer».

Source: AFP