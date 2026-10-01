Pete Hegseth, ministre américain de la Défense, annonce avoir réduit de 20% les postes de généraux et amiraux. Ces coupes, critiquées par l'opposition, s'inscrivent dans une série de purges depuis le retour de Donald Trump.

Les USA confirment les coupes massives du nombre de généraux et amiraux dans l'armée

Les USA confirment les coupes massives du nombre de généraux et amiraux dans l'armée

AFP Agence France-Presse

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a affirmé mercredi avoir réduit de 20% le nombre de généraux et amiraux dans l'armée, des coupes massives qu'il a décrites comme «une nécessité depuis longtemps».

Une première réduction de 10% des effectifs de généraux et amiraux, les plus hauts gradés de l'armée américaine, avait été annoncée en mai 2025. «Je sais, parce que je l'ai ordonné, que nous avons réduit le nombre total de postes (...) de 10% de plus, alors oui, ça fait 20% de réduction», a déclaré Pete Hegseth devant un parterre de militaires à la base américaine de Quantico, en Virginie (est).

«Les médias appellent ça une purge. J'appelle ça de la responsabilité et une nécessité depuis longtemps. Et franchement, le strict minimum», a lancé le ministre, ex-présentateur sur la chaîne conservatrice Fox News, dans son discours façon one-man show, devant un immense écran projetant le drapeau américain.

Au printemps 2025, Pete Hegseth avait décidé de coupes de 10% dans le nombre de généraux et amiraux, et de 20% parmi les plus hauts gradés d'entre eux en exercice (quatre étoiles).

Décompte en hausse

Fin mai 2025, l'armée américaine comptait 831 généraux et amiraux, selon des chiffres du Pentagone. Au dernier décompte disponible, en date du 31 juillet 2026, ils étaient 851, en légère hausse par rapport à l'année précédente, malgré les annonces de Pete Hegseth.

Interrogé par l'AFP pour préciser si le Pentagone avait déjà procédé à cette coupe de 20% ou si elle était toujours en cours, celui-ci a renvoyé à un communiqué du ministère ne précisant pas la question et indiqué qu'il n'avait «pas d'élément à ajouter aux déclarations du ministre».

Des purges depuis Trump

Depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump début 2025, lui et son gouvernement ont mené une large purge dans les plus hauts rangs de l'armée américaine, habituellement plutôt à l'écart des ingérences politiques partisanes.

Dès février 2025, le chef d'état-major interarmées installé par l'ex-président démocrate Joe Biden, le général Charles «CQ» Brown, a été évincé sans justification et remplacé par Dan Caine, à la manoeuvre dans la guerre avec l'Iran.

La liste s'est allongée au fil des mois avec, entre autres, les hauts gradés à la tête de la Marine et des garde-côtes, de l'agence d'espionnage NSA, le chef d'état-major de l'armée de l'air et son adjoint... Début avril, en pleine guerre contre l'Iran, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, le général Randy George, qui a été poussé vers la sortie du jour au lendemain, sans que le Pentagone ne communique non plus d'explication.

«Pas de mauviettes»

«Vous ne changez pas la culture avec les mêmes personnes qui l'ont permise», a tranché Pete Hegseth mercredi. Lui qui a rebaptisé l'administration qu'il dirige en «ministère de la Guerre», se fait fort de réinjecter dans l'armée américaine – au plus gros budget du monde – ce qu'il décrit comme la figure du «guerrier», à l'image des tests de testostérone introduits récemment, et de la débarrasser de tout élément pro-diversité.

«Nous ne sommes plus le ministère 'woke' ou le ministère faible», a revendiqué Pete Hegseth, en jouant sur l'homophonie en anglais entre «woke» et «weak». «Traduction: pas de gros, pas de trans, pas de barbus, pas de cinglés, pas de mauviettes, pas d'extrémistes. Juste des guerriers, coriaces, prêts et dévoués», a-t-il énuméré. Un an plus tôt, depuis la même base militaire, il avait prononcé un discours aux accents virilistes et belliqueux dans lequel il s'en était notamment pris aux soldats en surpoids et aux «gros généraux et amiraux» croisés «dans les couloirs du Pentagone».

«Depuis qu'il est en poste, le ministre Hegseth a pris d'innombrables décisions irresponsables et partisanes, qui ont abîmé notre armée. Il a mis fin à la carrière de dizaines de nos officiers supérieurs parmi les plus accomplis et refusé d'expliquer pourquoi», s'est indigné dans un communiqué mercredi l'élu démocrate Jack Reed, qui siège à la commission sénatoriale des forces armées.