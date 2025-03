Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump accélère la politique douanière de son premier mandat. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a mis à exécution sa menace de taxer lourdement les produits des trois premiers partenaires commerciaux des Etats-Unis, avec l'entrée en vigueur mardi de droits de douane contre le Canada et le Mexique et de nouvelles taxes sur les importations chinoises, déclenchant une riposte rapide de Pékin et d'Ottawa. Les craintes liées à ces guerres commerciales naissantes ont fait chuter les marchés en Asie et en Europe. Les importations en provenance du Canada et du Mexique seront désormais taxées à hauteur de 25%, et 10% pour les hydrocarbures canadiens.

Au total, 918 milliards de dollars de produits provenant des deux voisins des Etats-Unis sont concernés, avec un impact réel attendu pour l'économie américaine. Ce niveau de taxation sur les importations est «le plus élevé depuis la fin des années 1940», et met «un coup d'arrêt brutal à la mondialisation de l'après-guerre», estime dans une note Paul Ashworth, de Capital Economics. «Nous pourrions facilement atteindre le droit de douane effectif le plus élevé depuis 1936 d'ici le début de 2026, si ces mesures devaient se poursuivre», nuance Diane Swonk, économiste du cabinet KPMG, interrogée par l'AFP.

Donald Trump reproche au Canada, au Mexique et à la Chine de ne pas lutter suffisamment contre le trafic de fentanyl, une drogue aux effets dévastateurs aux Etats-Unis, et avait dit en février imposer ces droits de douane pour les pousser à agir. La mesure visant le Canada et le Mexique avait cependant été suspendue jusqu'au 4 mars. Dans le même temps, Washington avait imposé à la Chine 10% de droits de douane supplémentaires. La surtaxe est passée à 20% dans un nouveau décret signé lundi par Donald Trump.

L'heure de la riposte

Pékin a répliqué mardi en annonçant des taxes de 10 et 15% sur une série de produits agricoles en provenance des États-Unis, allant du poulet aux soja, déplorant une décision «unilatérale» de Washington. Cette riposte reste toutefois un cran en-dessous de l'offensive américaine, qui concerne l'ensemble des produits chinois entrant aux Etats-Unis. Les nouvelles taxes chinoises ne concernent ainsi que 14% de l'ensemble des produits américains importés en Chine, selon Pinpoint Asset Management. Pékin semble «vouloir essayer de ne pas provoquer une escalade», affirme dans une note Zhiwei Wang, économiste chez Pinpoint Asset Management.

« S’ils veulent détruire l’Ontario, je ferai tout mon possible, y compris leur couper l’électricité – avec le sourire aux lèvres Doug Ford, premier ministre de l'Ontario »

Si Washington persiste à mener une «guerre des droits de douane, une guerre commerciale ou toute autre forme de conflit, la Chine sera prête à l'accompagner jusqu'au bout», a toutefois averti mardi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Estimant que «rien ne justifiait ces mesures» américaines, le Canada va mettre en place des droits de douane de 25% sur certains produits américains, pour un montant total de 155 milliards de dollars canadiens. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a, elle, déjà assuré que le Mexique avait «un plan A, un plan B, un plan C et un plan D» contre ces nouvelles taxes.

Doug Ford, premier ministre de la province canadienne de l'Ontario a également riposté: «S’ils veulent détruire l’Ontario, je ferai tout mon possible, y compris leur couper l’électricité – avec un sourire aux lèvres», a-t-il déclaré, au micro de CBC. Il a rappelé que l’Ontario est un important exportateur d’électricité vers New York, le Michigan et le Minnesota. «Ils doivent ressentir la douleur. Ils veulent nous frapper fort? Alors nous riposterons deux fois plus fort.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Après l'annonce par Donald Trump que l'Union européenne (UE) serait prochainement visée par une taxe de 25% sur ses produits à destination du marché américain, le ministre français de l'Economie, Eric Lombard, a appelé mardi l'UE à trouver «un accord équilibré» avec Washington. Donald Trump avait souligné durant sa campagne électorale que «droits de douane» étaient ses «mots favoris». Il avait dit souhaiter les utiliser pour rééquilibrer la balance commerciale américaine, financer en partie sa promesse de baisser les impôts et imposer «le respect» aux partenaires des Etats-Unis.

Les Américains s'inquiètent

Le président américain a d'ores et déjà annoncé son intention de taxer aussi l'acier et l'aluminium et le lancement d'une enquête en vue d'en faire autant pour les produits issus de la sylviculture. Lundi, les produits agricoles importés se sont ajoutés à la liste, Donald Trump assurant qu'ils seront aussi taxés à compter du 2 avril. La perspective des droits de douane commence toutefois à inquiéter les Américains, tant les consommateurs que les entreprises.

Le Conseil des entreprises Chine-Etats-Unis, qui compte 270 entreprises américaines, estime ainsi que les droits de douane «vont plomber notre compétitivité mondiale». Fin février, deux indices de confiance des consommateurs ont plongé, plombés par la crainte d'un rebond de l'inflation. Celle-ci peine à revenir vers les 2% visés par la Réserve fédérale (Fed) et a même accéléré légèrement fin 2024.

Une donnée essentielle, alors que le président américain doit principalement sa victoire à sa promesse de faire baisser les prix et d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Or, selon la Fédération nationale du commerce de détail, taxer les produits canadiens et mexicains «forcera les Américains à payer plus chers pour leurs achats».

Lundi, la publication de l'indice ISM de la production industrielle s'est accompagnée de commentaires sur la crainte, dans un certain nombre d'industries, de voir les droits de douane devenir une nouvelle réalité. Un autre indice de la Fed d'Atlanta anticipe désormais une chute brutale de la croissance américaine, s'attendant même à une contraction sévère au premier trimestre.