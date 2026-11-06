Trump laisse entrevoir un «grand accord» avec la Russie

Donald Trump cherche à conclure un grand accord avec Moscou. Selon le président américain, il devrait aller au-delà de l'Ukraine et concerner «toute l'Europe».

Daniel Macher

Après la débâcle lors des élections de mi-mandat, Donald Trump se tourne à nouveau vers ses deux grands dossiers: les guerres en Ukraine et en Iran. Jeudi, le président américain a laissé entrevoir une avancée majeure avec la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.

«Ce sera un grand accord et il concernera plus que l'Ukraine. Ce sera très grand. Cela englobera plus que l'Ukraine et je dirais même que cela pourrait englober toute l'Europe», a déclaré Donald Trump à des journalistes à la Maison Blanche. «Ce sera un grand et magnifique accord et tout le monde sera ravi», a-t-il assuré. Il n'a cependant pas voulu donner de détails concrets.

Inquiétude à Kiev et en Europe

Auparavant, il avait rencontré de manière surprenante Kirill Dmitriev, le principal négociateur du Kremlin. Le négociateur en chef ukrainien David Arachamija se trouvait également à Washington, mais Trump ne l'a pas reçu pour un entretien personnel. Cette situation suscite l'inquiétude à Kiev et en Europe, écrit le «Washington Post».

Parallèlement, l'émissaire et gendre de Trump, Jared Kushner, a rencontré à Bruxelles des représentants ukrainiens, européens et de l'OTAN. Les discussions portaient sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine et sur un nouvel ordre de sécurité européen.

Le rapprochement avec Moscou intervient toutefois à un moment délicat: l'Ukraine a de nouveau attaqué récemment des raffineries de pétrole russes. La Russie, pour sa part, poursuit ses attaques contre l'approvisionnement énergétique ukrainien. A Kiev et dans d'autres régions du pays, cela entraîne des coupures de courant de plusieurs heures.

Une décision également attendue concernant la guerre en Iran

Concernant la guerre contre l'Iran, Donald Trump garde aussi toutes les options ouvertes. Après une rencontre avec ses conseillers à la sécurité, il a déclaré que les Etats-Unis avaient atteint leurs objectifs. Il va maintenant décider si les attaques doivent à nouveau être intensifiées. «Je préférerais ne pas détruire le reste du pays, mais je devrai peut-être le faire», a-t-il déclaré. Le président américain a annoncé qu'il prendra sa décision dans un avenir proche.

Selon le portail américain «Axios», les forces du Centcom, le commandement militaire américain compétent, préparent actuellement une éventuelle reprise d'opérations militaires de plus grande ampleur en Iran. Aucune instruction correspondante en provenance de Washington n'a toutefois encore été donnée.