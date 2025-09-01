Revers pour Trump! La justice suspend l'expulsion de 600 mineurs du Guatemala

La justice américaine a suspendu dimanche l'expulsion de plus de 600 mineurs isolés guatémaltèques, un nouveau revers pour le président Donald Trump et sa politique draconienne contre l'immigration.

Ces centaines d'enfants vivant aux Etats-Unis risquaient d'être renvoyés dans leur pays selon les termes d'un accord scellé entre les Etats-Unis et le Guatemala, indique un document judiciaire du tribunal fédéral de la capitale Washington.

Photo: IMAGO/UPI Photo

Mais dans sa décision de 25 pages, la juge a décidé de suspendre «pendant 14 jours le transfert, le rapatriement, le déménagement et le transport» de ces jeunes représentés par une association de défense des immigrés, National Immigration Law Center (NILC), dans une plainte collective au civil contre la ministre à la Sécurité intérieure Kristi Noem.

L'ONG a accusé l'administration Trump, qui met en oeuvre depuis sept mois son programme contre l'immigration et la criminalité, d'avoir «arraché de leurs lits des enfants vulnérables et effrayés et cherché à les remettre en danger» en les renvoyant dans leur pays natal d'Amérique centrale.

Source: AFP