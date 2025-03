Droits de douane: le dialogue avec Trump «a prévalu» se félicite la présidente mexicaine

«Le dialogue a prévalu» avec le président américain Donald Trump pour éviter temporairement l'imposition de droits de douane sur les exportations mexicaines, s'est félicitée dimanche la présidente de gauche du Mexique, Claudia Sheinbaum. «Nous sommes optimistes», a-t-elle ajouté lors d'un rassemblement populaire dans le centre de Mexico, en référence à la nouvelle date butoir du 2 avril fixée par le président américain après un appel téléphonique entre les deux chefs d'Etat cette semaine.

«Nous ne pouvons pas céder sur notre souveraineté et notre peuple ne peut pas être affecté par des décisions que prennent des gouvernements étrangers ou des hégémonies étrangères», a-t-elle ajouté.

«Nous nous réunissons pour nous féliciter parce que dans la relation avec les Etats-Unis, avec son gouvernement, ont prévalu le dialogue et le respect, et les droits de douane on été levés», a-t-elle déclaré devant des milliers de personnes sur la place du Zocalo, centre historique de Mexico.

Source: AFP