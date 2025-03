Le prince héritier saoudien dit à Poutine qu'il soutient «toutes les initiatives» pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Le prince héritier saoudien a déclaré au président russe, Vladimir Poutine, que son pays soutenait «toutes les initiatives» visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, selon un communiqué vendredi du ministère des Affaires étrangères.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume, a réaffirmé «l'engagement de l'Arabie saoudite à faciliter le dialogue et à soutenir toutes les initiatives visant à parvenir à une résolution politique» du conflit entre la Russie et l'Ukraine, lors d'un appel téléphonique avec Poutine, selon le communiqué. Cet échange intervient après une proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours, à l'issue de pourparlers entre des délégations américaines et ukrainiennes en début de semaine dans la ville saoudienne de Jeddah.

Source: AFP