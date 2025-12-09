Le président américain Donald Trump met en garde contre une potentielle décision négative de la Cour suprême sur les droits de douane. Il affirme qu'une telle décision constituerait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Donald Trump panique à l'idée que ses taxes soient bloquées

Une «décision négative» de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douane mis en place par Donald Trump constituerait une «menace» pour la sécurité américaine, a mis en garde mardi le président américain sur son réseau Truth Social.

«La plus grande menace de l'histoire pour la sécurité nationale des Etats-Unis serait une décision négative de la Cour suprême concernant les droits de douane», a écrit le président américain, en pleine nuit à Washington. «Nous serions financièrement sans défense». Donald Trump a publié, avec son post, une photo du président français Emmanuel Macron en visite en Chine la semaine dernière.

Dimanche, Emmanuel Macron a menacé Pékin de droits de douane «dans les tout prochains mois» si la Chine ne prenait pas des mesures permettant à l'Union européenne de réduire son déficit commercial qui ne cesse de se creuser. «Maintenant, l'Europe va imposer des droits de douane à la Chine comme elle le fait déjà avec d'autres», a fait valoir à ce sujet Donald Trump.

«Grâce aux droits de douane, facilement et rapidement appliqués, notre sécurité nationale a été grandement renforcée, et nous sommes devenus de loin le pays financièrement le plus fort au monde. Seules des forces sombres et sinistres voudraient voir cela prendre fin !!!», a ajouté Trump.

Pouvoir fondamental du Congrès

Il les utilise tant pour rééquilibrer, selon lui, les échanges commerciaux des Etats-Unis avec le reste du monde que pour forcer ses voisins, Canada et Mexique, à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue transfrontalier et les flux migratoires illégaux. Depuis le 5 novembre, la Cour suprême examine la légalité de ces mesures.

En jeu devant les neuf juges, dont six conservateurs, la légalité de son recours à la loi d'urgence économique IEEPA de 1977 pour décréter plusieurs salves de droits de douane, qu'il a ensuite modulés au fil des négociations ou brouilles avec les pays visés. Lors de l'audience publique du 5 novembre, la plupart des juges avaient exprimé leur scepticisme.

Ces droits de douane se traduisent «par l'imposition de taxes aux Américains, ce qui a toujours été un pouvoir fondamental du Congrès» et non de l'exécutif, a ainsi objecté le président de la Cour. La décision de la Cour suprême est attendue prochainement mais sans date précise. La semaine dernière, la chaîne de supermarchés Costco a porté plainte auprès du Tribunal de commerce international contre les droits de douane fixés par Trump. Elle les estime illégaux et demande le remboursement des surtaxes perçues.

Plusieurs autres entreprises ont déposé des plaintes similaires dans l'attente de la décision de la Cour, dont des filiales américaines de groupes étrangers tels que le Japonais Toyota. Costco est le plus gros groupe américain à poursuivre l'administration Trump en justice.