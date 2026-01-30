Les forces armées sont en état d'alerte maximale, prévient Téhéran
Le chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a mis en garde samedi les Etats-Unis et Israël contre toute attaque, affirmant que les forces iraniennes étaient en état d'alerte maximale après d'importants déploiements militaires américains dans le Golfe.
«Si l'ennemi commet une erreur, cela mettra sans aucun doute en danger sa propre sécurité, celle de la région et celle du régime sioniste», a déclaré Amir Hatami, cité par l'agence de presse officielle Irna, précisant que les forces armées iraniennes étaient «en état d'alerte maximale».
Source: AFP
L'Iran veut «conclure un accord», affirme Trump
L'Iran serait prêt à un «accord» avec les Etats-Unis, a déclaré vendredi Donald Trump, en ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un délai qu'il n'a pas divulgué. «Je peux vous dire qu'ils veulent conclure un accord», a déclaré le président américain aux journalistes dans le Bureau ovale.
Lorsqu'on lui a demandé s'il avait communiqué aux Iraniens un délai, M. Trump a répondu «oui», et «eux seuls le savent avec certitude». «Espérons que nous parviendrons à un accord. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, nous verrons bien ce qui se passera», a-t-il encore dit.
Il ne veut pas dévoiler ses plans
Le président américain avait dit jeudi «espérer» ne pas avoir à frapper l'Iran, pressé à conclure un accord sur le nucléaire, tout en mettant en garde Téhéran que «le temps» était «compté». Le contexte est particulièrement tendu pour le pouvoir iranien, avec une armada américaine déployée dans le Golfe.
Interrogé par une journaliste de l'AFP s'il entendait répliquer ce qu'il avait fait au Venezuela, où les Etats-Unis ont capturé le dirigeant Nicolas Maduro et mis la main basse sur le pétrole, il s'est refusé à parler de ses plans militaires. «Je ne veux pas parler de quoi que ce soit qui ait trait à mes plans militaires. Mais nous disposons d'une flotte extrêmement puissante dans cette région», encore plus grande qu'au Venezuela, a-t-il affirmé.
Trump dit espérer ne pas avoir à frapper l'Iran, qui promet de riposter
Donald Trump a déclaré jeudi espérer ne pas avoir à frapper l'Iran, Téhéran menaçant pour sa part de s'en prendre «instantanément» aux bases et porte-avions américains en cas d'attaque.
«Nous sommes forts. Nous sommes puissants financièrement. Nous sommes puissants militairement. (...) Et désormais nous avons un groupe (aéronaval) qui se dirige vers un pays appelé Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force», a déclaré le président américain, jeudi soir à Washington devant la presse.
L'Union européenne a de son côté ajouté une pression supplémentaire jeudi, ses 27 ministres des Affaires étrangères s'accordant pour désigner comme «organisation terroriste» les Gardiens de la Révolution, bras armé de la République islamique accusé d'avoir orchestré la répression sanglante en janvier. «'Terroriste', c'est bien ainsi que l'on qualifie un régime qui réprime les manifestations de son propre peuple dans le sang», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
«Tout régime qui tue des milliers de ses propres citoyens travaille à sa propre perte», a abondé la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, tout en estimant, en réaction à l'éventualité de frappes américaines, que le Moyen-Orient n'avait pas besoin d'une «nouvelle guerre». «Nous devons nous préparer à la guerre», a pourtant dit le vice-président iranien Mohammad Reza Aref.
L'Iran met en garde: il ripostera «instantanément» en cas d'attaque américaine
L'Iran ripostera «instantanément» en cas d'attaque, a déclaré jeudi le porte-parole de l'armée, rappelant que de «nombreuses» bases américaines dans la région se trouvaient à portée de missiles iraniens.
«Une réponse décisive interviendra instantanément», a promis le brigadier général Mohammad Akraminia, évoquant les «sérieuses vulnérabilités» des porte-avions américains, quelques jours après le déploiement au large de l'Iran du porte-avions Abraham Lincoln.
Le chef de l'ONU appelle au «dialogue» pour éviter «une crise aux conséquences dévastatrices»
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé jeudi au dialogue avec l'Iran, notamment sur la question nucléaire, afin d'éviter une crise aux «conséquences dévastatrices pour la région».
«Nous avons fermement condamné l'horrible répression qui a eu lieu en Iran», a déclaré le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse au siège de l'organisation à New York.
«Nous suivons avec préoccupation les discussions en cours et estimons qu'il est important qu'un dialogue s'instaure afin de parvenir à un accord, notamment sur la question nucléaire, et d'éviter ainsi une crise qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la région», a-t-il poursuivi.
Israël salue une «décision historique» de l'UE contre les Gardiens de la révolution iraniens
Israël a salué jeudi comme une «décision historique» l'accord des ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne pour désigner les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, comme une "organisation terroriste".
«C'est une décision importante et historique», a déclaré le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar, dans un message sur X soulignant que son pays avait «oeuvré pendant des années, et avec une intensité accrue ces dernières semaines, pour parvenir à cette fin».
L’UE sanctionne le ministre iranien de l’Intérieur et des chefs des Gardiens
L'Union européenne annonce le 29 janvier 2026 des sanctions contre le ministre iranien de l'Intérieur, Eskandar Momeni, et plusieurs dirigeants des Gardiens de la révolution, après la répression meurtrière des manifestations en Iran.
Les Etats membres de l'UE ont également décidé de désigner les Gardiens de la révolution comme une «organisation terroriste». Une décision saluée par Ursula von der Leyen
L’Iran menace de bloquer le détroit d’Ormuz et muscle son arsenal
L'Iran a menacé ce jeudi de bloquer le détroit d'Ormuz, un passage clé pour le transport mondial de pétrole. Face à une pression internationale accrue, notamment les menaces d'interventions américaines, Téhéran a affirmé renforcer ses capacités militaires avec 1000 drones et promet une riposte «écrasante» contre toute attaque.
L'UE pourrait sanctionner les Gardiens de la révolution
L'Union européenne pourrait décider jeudi d'ajouter les Gardiens de la révolution en Iran à la liste des organisations terroristes de l'UE, a indiqué la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
Les jours du régime iranien «sont comptés», affirme le chancelier allemand Friedrich Merz
Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé mercredi que les jours de régime iraniens étaient «comptés», un mois après le déclenchement d'un mouvement de contestation réprimé dans le sang.
«Je reste convaincu qu'un régime qui ne peut se maintenir au pouvoir qu'en recourant à la violence pure et à la terreur contre sa propre population a ses jours comptés», a-t-il déclaré à Berlin, interrogé par la presse lors d'une conférence commune avec son homologue roumain Ilie Bolojan. «Cela pourrait se compter en semaines», a-t-il ajouté.
Division au sein de l'Union européenne
«Ce régime n'a aucune légitimité pour gouverner» l'Iran, a-t-il déclaré, rejoignant le souhait de l'Italie d'inscrire le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani va faire cette proposition jeudi à ses collègues de l'UE.
Friedrich Merz a dit regretter «qu'il y ait encore un ou deux pays de l'Union européenne qui ne soient pas prêts» à ce classement. Cette déclaration intervient juste après que Donald Trump a averti Téhéran que «le temps était compté» avant une attaque, après le refus du pouvoir iranien de négocier sous la menace américaine.
En réponse à Donald Trump, l'Iran affirme qu'il «répondra comme jamais» en cas d'attaque américaine
L'Iran «répondra comme jamais» en cas d'agression américaine, a réagi la mission iranienne à l'ONU sur X mercredi, après que le président américain Donald Trump a affirmé que «le temps était compté» avant une attaque.
«L'Iran se tient prêt pour un dialogue basé sur le respect et les intérêts mutuels – mais s'il on le pousse, il se défendra et répondra comme jamais!», dit le message posté en réaction à une prise de parole de Donald Trump sur Truth Social.
«Espérons que l'Iran acceptera rapidement de 's'asseoir à la table' et de négocier un accord juste et équitable – PAS D'ARMES NUCLEAIRES», a écrit le président américain, menaçant d'une attaque «bien pire» que les frappes américaines en juin dernier contre des sites nucléaires iraniens.
