L'Iran veut «conclure un accord», affirme Trump

L'Iran serait prêt à un «accord» avec les Etats-Unis, a déclaré vendredi Donald Trump, en ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un délai qu'il n'a pas divulgué. «Je peux vous dire qu'ils veulent conclure un accord», a déclaré le président américain aux journalistes dans le Bureau ovale.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait communiqué aux Iraniens un délai, M. Trump a répondu «oui», et «eux seuls le savent avec certitude». «Espérons que nous parviendrons à un accord. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, nous verrons bien ce qui se passera», a-t-il encore dit.

Il ne veut pas dévoiler ses plans

Le président américain avait dit jeudi «espérer» ne pas avoir à frapper l'Iran, pressé à conclure un accord sur le nucléaire, tout en mettant en garde Téhéran que «le temps» était «compté». Le contexte est particulièrement tendu pour le pouvoir iranien, avec une armada américaine déployée dans le Golfe.

Interrogé par une journaliste de l'AFP s'il entendait répliquer ce qu'il avait fait au Venezuela, où les Etats-Unis ont capturé le dirigeant Nicolas Maduro et mis la main basse sur le pétrole, il s'est refusé à parler de ses plans militaires. «Je ne veux pas parler de quoi que ce soit qui ait trait à mes plans militaires. Mais nous disposons d'une flotte extrêmement puissante dans cette région», encore plus grande qu'au Venezuela, a-t-il affirmé.