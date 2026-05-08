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Tension à Ormuz
L'UE envisage le kérosène américain pour pallier le manque de carburant

Donald Trump a suspendu ses frappes en Iran pour deux semaines, avant d'inverser la vapeur et d'infliger son propre blocus du détroit d'Ormuz, en réponse à l'échec des négociations. De son côté, Israël accepte un cessez-le-feu avec le Liban. Notre suivi des événements.
Publié: 12:10 heures
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Dernière mise à jour: 12:16 heures
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen

Les principales informations à retenir:

  • Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale. 

  • L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.

  • Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.

  • Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.

  • Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).

11:55 heures

Face aux tension à Ormuz, l'UE envisage d'utiliser du kérosène américain

L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a estimé vendredi que le recours au «Jet A» en Europe, un kérosène produit aux Etats-Unis, ne poserait «pas de problème de sécurité», alors que Bruxelles explore cette piste face aux risques de pénurie liés à la guerre au Moyen-Orient.

Photo: AFP

«Le Jet A est utilisé quotidiennement pour les vols au départ et à l'intérieur des Etats-Unis et du Canada. Une éventuelle introduction du Jet A en Europe ou dans d'autres régions du monde ne poserait pas de problème de sécurité, à condition que cette introduction soit correctement gérée», dit cette agence, en recommandant de ne pas mélanger les carburants et de bien former les équipes.

Source: AFP

03:03 heures

Trump affirme que le cessez-le-feu est toujours en vigueur après une attaque contre trois navires américains

Donald Trump a affirmé jeudi que le cessez-le-feu avec l'Iran était toujours en vigueur malgré l'attaque de trois navires américains survenue plus tôt dans la journée.

Le cessez-le-feu avec l’Iran serait toujours en vigueur malgré une attaque contre trois navires américains. (Image prétexte)
Photo: AFP

«Ils ont joué avec nous aujourd'hui. Nous les avons balayés. Ils ont joué. J'appelle ça une broutille», a déclaré le président américain à des journalistes.

Ces échanges de tirs interviennent au moment où Washington attend toujours une réponse de Téhéran à sa dernière proposition pour mettre fin durablement à la guerre.

Source: AFP

il y a 8 minutes

L'Iran crée une autorité spéciale pour percevoir les droits de passage à Ormuz

L'Iran a créé une nouvelle agence gouvernementale chargée d'approuver les passages dans le détroit d'Ormuz et d'en percevoir les droits pour la navigation, a rapporté le journal spécialisé Lloyd's List.

Plusieurs incidents s'y sont déroulés ces derniers jours, au moment où Washington cherche à conclure un accord avec Téhéran pour mettre fin durablement à la guerre et obtenir une reprise du trafic à Ormuz.

Source: AFP

12:01 heures

Les prix alimentaires encore en hausse en avril à cause de la guerre

Les prix des denrées alimentaires ont modérément augmenté pour un troisième mois consécutif en avril, tirés par la flambée des coûts de l'énergie et les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, indique vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit l'évolution des prix internationaux d'un ensemble de denrées, a augmenté de 1,6% par rapport à mars et de 2% par rapport à avril 2025.

Source: AFP

08:35 heures

Un secouriste tué au Liban par une frappe israélienne

Une frappe israélienne a tué un nouveau secouriste dans le sud du Liban, a annoncé vendredi la Défense civile dans un communiqué, au lendemain de la mort d'un ambulancier du Comité islamique de la santé, affilié au mouvement pro-iranien Hezbollah.

Selon la Défense civile, le secouriste «a été visé par une frappe israélienne sur la route entre Rachaya et Kfarchouba», malgré la trêve en vigueur.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait indiqué mercredi avoir «vérifié 152 attaques contre des structures de santé, qui ont fait 103 morts et 241 blessés» au Liban depuis le début de la guerre le 2 mars.

Source: AFP

08:31 heures

La guerre pèsera sur les bénéfices de British Airways et Iberia

Le groupe IAG, maison mère de British Airways et Iberia, a publié vendredi un bénéfice net en forte hausse au premier trimestre, mais prévient que l'impact de la guerre au Moyen-Orient se traduira par des profits annuels «inférieurs à ce que nous avions initialement anticipé». 

«Le premier trimestre a été relativement peu affecté par le conflit» mais «nous nous attendons à ce qu'il ait un impact plus important sur le reste de l'année, à mesure que la hausse du coût du carburant se fait sentir», a précisé le groupe dans un communiqué.

Source: AFP

05:37 heures

Les Emirats arabes unis activent leur défense aérienne contre des missiles et drones venus d'Iran

La défense aérienne des Emirats arabes unis est en action vendredi matin face à des drones et missiles tirés depuis l'Iran, a annoncé son ministère de la Défense, alors qu'une trêve est officiellement en vigueur depuis le 8 avril entre Etats-Unis et Iran.

«Les défenses aériennes des Emirats arabes unis sont en train d'engager le combat contre des attaques de missiles et de drones en provenance d'Iran», a écrit le ministère émirati dans un communiqué sur X.

«Le ministère de la Défense confirme que les bruits entendus dans diverses parties du pays sont dus à l'interception par les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones», a ajouté la même source.

Source: AFP

01:31 heures

L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu en attaquant des navires

Le commandement militaire iranien a accusé, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée américaine d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur en attaquant des navires à proximité du détroit d'Ormuz, selon un communiqué relayé par la télévision d'Etat.

L'armée américaine, «violant le cessez-le-feu, a pris pour cible un pétrolier iranien quittant les côtes iraniennes (...), ainsi qu'un autre bateau», a affirmé le commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par la chaîne de télévision Irib, accusant aussi les Etats-Unis d'avoir mené des frappes sur le sud de l'Iran «en coopération avec d'autres pays de la région».

Les forces iraniennes «ont immédiatement riposté en attaquant des navires militaires américains, (...) leur infligeant des dommages importants», a-t-il ajouté.

Source: AFP

01:26 heures

Trump appelle l'Iran à signer un accord «rapidement» après l'attaque contre des navires américains à Ormuz

Donald Trump a menacé jeudi l'Iran de représailles «violentes» s'il ne signe pas «rapidement» un accord, après des attaques visant trois navires américains en transit dans le détroit d'Ormuz.

«Des missiles ont été tirés sur nos destroyers, mais ont été aisément interceptés. De même, des drones sont venus et ont été aussitôt carbonisés en plein vol», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

«Tout comme nous les avons neutralisés une fois de plus aujourd'hui, nous les frapperons bien plus durement et bien plus violemment à l'avenir, s'ils ne signent pas leur accord, et RAPIDEMENT!», a-t-il ajouté.

Source: AFP

01:24 heures

L'armée américaine dit avoir frappé l'Iran après une attaque contre trois de ses navires

L'armée américaine a «ciblé des installations militaires iraniennes» après que trois de ses navires ont été attaqués en traversant le détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman, a-t-elle indiqué jeudi.

«Les forces américaines ont intercepté des attaques iraniennes non provoquées et riposté avec des frappes défensives alors que des destroyers lance-missiles de la marine américaine franchissaient le détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman le 7 mai», a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient sur X, en ajoutant qu'il s'agissait de «missiles, drones et petits bateaux».

L'armée américaine «a neutralisé les menaces et ciblé les installations militaires iraniennes responsables des attaques contre les forces américaines, dont des sites de lancement de missiles et de drones, des centres de commandement et de contrôle, et des bases de renseignement, de surveillance et de reconnaissance», a-t-il poursuivi.

Source: AFP

07.05.2026, 22:52 heures

Des frappes israéliennes font au moins 12 morts au Liban

Des frappes israéliennes ont fait au moins 12 morts jeudi dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé, Israël poursuivant ses attaques contre le mouvement pro-iranien Hezbollah malgré le cessez-le-feu.

Dans des communiqués séparés, le ministère a fait état de onze personnes tuées, dont deux enfants, dans des bombardements sur trois différents villages de la région de Nabatiyé.

Une autre frappe dans la région de Marjayoun a causé la mort d'un ambulancier du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah, et en a blessé un autre, selon la même source.

Source: AFP

07.05.2026, 17:31 heures

Quelque 1500 navires «piégés» dans le Golfe, selon l'Organisation maritime internationale

Quelque 1500 navires et leurs équipages restent «piégés» dans le Golfe en raison du blocus imposé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, a affirmé jeudi à Panama un responsable de l'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer.

Quelque 1500 navires «piégés» dans le Golfe, selon l'Organisation maritime internationale

«A l'heure actuelle, nous avons environ 20'000 membres d'équipage et quelque 1500 navires piégés», a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI, à l'occasion de l'ouverture de la Convention maritime des Amériques dans la capitale panaméenne.

«Ce sont des personnes innocentes qui accomplissent leur travail quotidiennement au bénéfice du reste des pays» et «se retrouvent prises au piège par des situations géopolitiques qui leur sont extérieures», a-t-il ajouté lors de cet événement qui réunit dirigeants de l'industrie et organismes internationaux du secteur maritime.

Source: AFP

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