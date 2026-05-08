Face aux tension à Ormuz, l'UE envisage d'utiliser du kérosène américain

L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a estimé vendredi que le recours au «Jet A» en Europe, un kérosène produit aux Etats-Unis, ne poserait «pas de problème de sécurité», alors que Bruxelles explore cette piste face aux risques de pénurie liés à la guerre au Moyen-Orient.

«Le Jet A est utilisé quotidiennement pour les vols au départ et à l'intérieur des Etats-Unis et du Canada. Une éventuelle introduction du Jet A en Europe ou dans d'autres régions du monde ne poserait pas de problème de sécurité, à condition que cette introduction soit correctement gérée», dit cette agence, en recommandant de ne pas mélanger les carburants et de bien former les équipes.

Source: AFP