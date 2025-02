Trump écourte la durée d'un statut protégeant un demi-million d'Haïtiens

Trump soutient l'idée de placer Washington sous autorité fédérale

Donald Trump a dit mercredi soir qu'il soutenait le projet de revenir sur le statut de Washington et de placer la capitale américaine sous le contrôle des autorités fédérales, notamment pour améliorer la lutte contre la criminalité.

«Je pense que le gouvernement fédéral devrait prendre le contrôle de la gouvernance de DC (district of Columbia, ndlr) (...), j'adore la maire (...), mais elle ne fait pas l'affaire, il y a trop de crime, de graffitis, trop de tentes (de sans-abri, ndlr) sur les pelouses, ces magnifiques pelouses», a-t-il dit à la presse dans l'avion Air Force One. «Je pense que nous devrions la diriger avec force, la diriger avec la loi et l'ordre, la rendre absolument impeccable», a-t-il ajouté, en insistant sur l'importance de l'apparence de la capitale américaine où viennent régulièrement de haut-dignitaires étrangers.

La capitale américaine n'est pas un état fédéré, mais a un statut particulier.

Source: AFP