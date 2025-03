Diversité: L'administration Trump enquête sur les politiques d'admission de grandes universités californiennes

Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur les politiques d'admission de grandes universités californiennes, en assimilant leurs initiatives pour faciliter le recrutement d'étudiants issus de minorités à des «discriminations».

La procédure concerne les prestigieuses universités de Stanford et Berkeley, situées près de San Francisco, ainsi que deux autres institutions majeures de la région de Los Angeles, UCLA et UC Irvine. Elle marque une nouvelle étape dans l'offensive anti-universitaire entreprise par Donald Trump depuis son retour au pouvoir.

L'université de Berkeley est concernée par l'enquête de l'administration Trump. Photo: AFP

«Chaque étudiant américain mérite d'être jugé uniquement en fonction de son travail, de son intelligence et de son caractère, et non de la couleur de sa peau», a déclaré la ministre de la Justice, Pam Bondi, dans un communiqué. «Le président Trump et moi-même sommes déterminés à mettre fin aux discriminations illégales et à rétablir les opportunités fondées sur le mérite dans tout le pays», a-t-elle ajouté.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump tente de démanteler les programmes d'inclusion en faveur des minorités dans tous les secteurs de la société américaine. Il les a déclaré illégaux au sein de l'Etat fédéral et menace de poursuivre les entreprises qui les mettent en oeuvre.

Source: AFP