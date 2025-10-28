il y a 37 minutes

Donald Trump affirme que le cessez-le-feu tiendra à Gaza malgré des frappes israéliennes

Donald Trump a assuré mercredi que les dernières frappes israéliennes dans la bande de Gaza ne compromettaient pas le cessez-le-feu et qu'Israël se devait de riposter à l'attaque d'un de ses soldats.

«Ils ont raison de riposter», a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One. Photo: Getty Images

Au moins 38 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, ravagé par deux ans de guerre avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile le 10 octobre, selon un porte-parole de la Défense civile, opérant sous l'autorité du Hamas.

Dans le détail, 14 personnes sont décédées dans la ville de Gaza, 17 dans le centre de la bande de Gaza et 7 dans le sud du fait de ces frappes israéliennes, a détaillé mercredi la Défense civile à l'AFP.

«Ils ont tué un soldat israélien. Donc les Israéliens ripostent. Et ils ont raison de riposter», a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One, assurant aux journalistes que «rien» ne compromettra selon lui le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Source AFP