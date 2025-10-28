DE
Au moins 38 personnes tuées
Donald Trump affirme que le cessez-le-feu à Gaza tiendra malgré les frappes israéliennes

Le président américain Donald Trump a proposé le 29 septembre 2025 un large plan de paix pour Gaza. Une première phase de l'accord a été signée par le Hamas et Israël. Les otages, morts ou vivants, doivent être rendus, mais le Hamas traine. Suivez notre live.
Publié: 28.10.2025 à 22:20 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
il y a 37 minutes

Donald Trump affirme que le cessez-le-feu tiendra à Gaza malgré des frappes israéliennes

Donald Trump a assuré mercredi que les dernières frappes israéliennes dans la bande de Gaza ne compromettaient pas le cessez-le-feu et qu'Israël se devait de riposter à l'attaque d'un de ses soldats.

«Ils ont raison de riposter», a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One.
Photo: Getty Images

Au moins 38 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, ravagé par deux ans de guerre avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile le 10 octobre, selon un porte-parole de la Défense civile, opérant sous l'autorité du Hamas.

Dans le détail, 14 personnes sont décédées dans la ville de Gaza, 17 dans le centre de la bande de Gaza et 7 dans le sud du fait de ces frappes israéliennes, a détaillé mercredi la Défense civile à l'AFP.

«Ils ont tué un soldat israélien. Donc les Israéliens ripostent. Et ils ont raison de riposter», a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One, assurant aux journalistes que «rien» ne compromettra selon lui le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Source AFP

00:38 heures

De nouvelles frappes israéliennes font au moins 30 morts dans la bande de Gaza

Israël a mené mardi des frappes meurtrières dans la bande de Gaza, faisant au moins 30 morts, après avoir accusé le Hamas d'avoir attaqué ses soldats, en violation de l'accord de cessez-le-feu. Le mouvement islamiste palestinien a démenti toute attaque.

Une fusée éclairante de l'armée israélienne flotte au-dessus d'une zone du nord de la bande de Gaza.
Photo: AP

Malgré ces violences, le vice-président américain J.D. Vance a affirmé que le cessez-le-feu tenait à Gaza. «Nous savons que le Hamas ou quelqu'un d'autre à Gaza a attaqué un soldat israélien, mais la paix du président [américain Donald Trump] va tenir.»

Selon un porte-parole de la défense civile, opérant sous l'autorité du Hamas, au moins 30 personnes sont mortes dans les frappes israéliennes dans le nord et le sud du territoire palestinien, ravagé par deux ans de guerre avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile le 10 octobre.

«Le Hamas affirme n'avoir aucun lien avec les tirs à Rafah» et «réaffirme son engagement envers l'accord de cessez-le-feu», a-t-il indiqué dans un communiqué. Plus tôt, il avait accusé Israël de «violations» et annoncé le report de la remise, initialement prévue mardi soir, d'une nouvelle dépouille d'otage.

Source: AFP

28.10.2025, 20:54 heures

Cinq nouveaux morts à Gaza, dans une frappe israélienne

La Défense civile dans la bande de Gaza a indiqué que cinq personnes avaient été tuées mardi dans une frappe israélienne dans le sud du territoire palestinien, portant à sept le bilan des morts dans les bombardements de la journée.

Une frappe israélienne a touché un «véhicule civil (...) à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza» et a tué «au moins cinq civils», a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, le porte-parole de cette organisation de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Il avait fait état plus tôt de la mort de deux personnes lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire.

Source: AFP

28.10.2025, 19:09 heures

Israël dit que le Hamas a attaqué ses troupes à Gaza et va le «payer cher», le Hamas dément

Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a affirmé mardi soir que le groupe islamiste palestinien Hamas avait attaqué ses troupes dans la bande de Gaza et le paierait cher, selon un communiqué. «L'organisation terroriste Hamas le paiera cher après avoir attaqué les soldats de Tsahal (l'armée israélienne, nldr) à Gaza et avoir violé l'accord concernant le retour des corps des otages» a indiqué le ministre dans un communiqué.

Photo: keystone-sda.ch

Le Hamas a démenti mardi soir être impliqué. «Le Hamas affirme n'avoir aucun lien avec la fusillade de Rafah», dans le sud de la bande de Gaza, «et réaffirme son engagement envers l'accord de cessez-le-feu» avec Israël, entré en vigueur le 10 octobre, selon un communiqué.

Pendant ce temps, Israël frappait. La Défense civile dans la bande de Gaza a indiqué que cinq personnes avaient été tuées dans une frappe dans le sud du territoire palestinien, portant à sept le bilan des morts dans les bombardements de la journée.

Source: AFP

28.10.2025, 17:38 heures

Le Hamas dit reporter la remise d'une dépouille d'otage en raison de «violations» de la trêve par Israël

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi reporter la remise d'une dépouille qui était prévue selon elle à 19h.

«Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont trouvé le corps de l'un des prisonniers de l'occupation lors d'opérations de recherche dans l'un des tunnels situés dans le sud de la bande de Gaza», dit le groupe armé dans un communiqué.

«Nous reporterons la remise prévue aujourd'hui en raison des violations de l'occupation (Israël, ndlr)», ajoute le groupe, qui dit encore que «toute escalade sioniste entravera les recherches, les fouilles et la récupération des corps».

Des militants du Hamas portent un sac blanc censé contenir un corps dans le sud de Gaza, le 28 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP

28.10.2025, 17:16 heures

Netanyahu ordonne des frappes immédiates sur la bande de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi des frappes «immédiates» sur la bande de Gaza, accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

Netanyahu ordonne des frappes immédiates sur la bande de Gaza.
Photo: keystone-sda.ch

A la suite d'une réunion sur la sécurité, «le Premier ministre Netanyahu a ordonné à l'armée de mener immédiatement des frappes puissantes dans la bande de Gaza», selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

Source: AFP

28.10.2025, 16:04 heures

Le Hamas aurait attaqué des soldats israéliens dans la bande de Gaza

Des combattants du Hamas auraient ouvert le feu sur les forces israéliennes dans la région de Rafah, dans la bande de Gaza, avec des armes antichars et des fusils de précision, ont rapporté les médias israéliens. Les soldats israéliens ont riposté et procéderaient à des perquisitions. 

Des soldats israéliens patrouillent à la frontière, dans le sud d'Israël, le 11 novembre 2024. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
28.10.2025, 15:31 heures

Le Hamas dit qu'il va restituer à 18h00 GMT une nouvelle dépouille d'otage

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi qu'elle remettrait à 18h00 GMT une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza, selon un communiqué diffusé sur sa chaîne Telegram.

Des membres des Brigades al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, cherchent les corps d'otages dans un tunnel, le 28 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch

Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont précisé que la dépouille «a été récemment trouvée dans un tunnel de la bande de Gaza» et qu'elle serait remise «aujourd'hui dans la bande de Gaza à 20H00», soit 18H00 GMT.

Source: AFP

28.10.2025, 11:45 heures

Israël dit que des restes humains remis par le Hamas appartiennent à un otage déja récupéré

Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé mardi que les restes humains remis la veille par le Hamas à Gaza sont ceux d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été récupérée par l'armée, selon un communiqué.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à Jérusalem, le 22 octobre 2025. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch

«Il a été établi que les restes humains retrouvés hier soir appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati» enlevé le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova lors de l'attaque du Hamas, et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza «lors d'une opération militaire il y a environ deux ans», indique le communiqué.

Le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages de Gaza, a appelé mardi à agir contre le Hamas après cette annonce. «Du fait des violations par le Hamas» de l'accord de cessez-le-feu, «le gouvernement israélien (...) doit agir de manière décisive», a affirmé le Forum.

Source: AFP

28.10.2025, 08:09 heures

La police israélienne dit avoir tué trois Palestiniens en Cisjordanie

La police israélienne a annoncé mardi avoir tué trois Palestiniens, présentés comme membres d'une «cellule terroriste», lors d'un raid mené avec l'armée dans le village de Kfar Kud, à l'ouest de Jénine, en Cisjordanie occupée.

«Au cours d'une opération offensive menée par les forces du Yamam», commando d'élite du contre-terrorisme policier, à Kfar Kud, «les combattants [...] ont agi pour neutraliser une cellule terroriste qui prévoyait de commettre un attentat et qui faisait partie d'une organisation terroriste active dans le camp de Jénine», indique un communiqué de la police israélienne.

Photo: keystone-sda.ch

«Les forces ont repéré les membres de la cellule sortant d'une grotte. Les tireurs d'élite de l'unité ont alors ouvert le feu avec précision, éliminant les trois terroristes», ajoute le communiqué. L'armée israélienne dit avoir ensuite «attaqué les terroristes depuis les airs» pour détruire la cachette souterraine d'où ils étaient sortis.

«Peu après, un raid aérien a été mené par l'armée de l'air israélienne sur la grotte d'où ils étaient sortis, afin de détruire l'infrastructure terroriste qui s'y trouvait», précise la police.

Source: AFP

27.10.2025, 21:57 heures

Israël annonce que la Croix-Rouge lui a remis le corps d'un otage à Gaza

Israël a annoncé lundi soir que la Croix-Rouge avait remis à ses forces dans la bande de Gaza le corps d'un otage, restitué dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas.

«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage mort qui a été remis à l'armée et au Shin Bet (le service de sécurité intérieure, NDLR) à l'intérieur de la bande de Gaza», a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué, ajoutant que le corps allait être transféré en Israël pour y être identifié.

Photo: IMAGO/APAimages

Source: AFP

