Des compagnies aériennes réduisent leur desserte du Moyen-Orient

Des compagnies aériennes européennes, américaines et asiatiques ont suspendu ou réduit leurs rotations vers le Moyen-Orient, en raison du conflit entre l'Iran et Israël et des bombardements américains dimanche.

Cette entrée de Washington dans le conflit, lancé une semaine plus tôt par Israël contre l'Iran, a été suivie lundi par des tirs iraniens de missiles vers une base militaire américaine au Qatar. Cela a attisé les craintes de représailles visant des intérêts américains.

La desserte par Air France de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis est suspendue au moins jusqu'à mardi inclus, a annoncé lundi la compagnie aérienne française, qui a aussi prolongé la suspension de la ligne Paris/Tel-Aviv jusqu'au 14 juillet inclus.

Source: AFP