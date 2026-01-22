DE
FR

L’ex-procureur maintient ses charges
Trump a illégalement tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020

L’ancien procureur spécial américain Jack Smith a réaffirmé jeudi que Donald Trump avait tenté illégalement «d’inverser les résultats de l’élection» présidentielle de 2020, avant de chercher à empêcher le transfert du pouvoir à son successeur Joe Biden.
Publié: 16:44 heures
L'ex-procureur Jack Smith maintient ses charges contre la tentative illégale de Trump en 2020.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a illégalement tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020 puis d'empêcher le transfert du pouvoir à son successeur Joe Biden, réaffirme jeudi l'ex-procureur spécial américain Jack Smith, qui avait instruit les deux procédures pénales fédérales contre lui.

«Plutôt que d'accepter sa défaite à l'élection présidentielle de 2020, le président Trump s'est engagé dans un plan illégal pour en inverser les résultats et empêcher le transfert légal du pouvoir» au démocrate Joe Biden, vainqueur du scrutin, va déclarer Jack Smith devant la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants, selon le texte de son intervention publié par des médias américains.

Fin des procédures

«J'ai pris mes décisions sans considération de l'orientation, des activités ou convictions politiques du président Trump, ou de sa candidature en 2024. Le président Trump a été inculpé parce que les preuves montraient qu'il avait délibérément violé les lois qu'il avait prêté serment de faire respecter», ajoute Jack Smith.

Mais après l'élection de Donald Trump en novembre 2024, le procureur fédéral avait mis fin aux deux procédures fédérales qu'il instruisait contre lui, l'une pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020, l'autre pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche.

Le ministère de la Justice a ainsi suivi sa politique, remontant au scandale du Watergate, consistant à ne pas poursuivre un président en exercice. Mais en janvier 2025, Jack Smith s'était dit, dans son rapport final sur l'affaire d'ingérence électorale en 2020, convaincu que, «sans l'élection de Trump et son retour imminent à la présidence», il aurait réussi à le faire condamner.

