Trois morts dans une attaque de drones ukrainienne en Russie

Le Kremlin juge les déclarations de Zelensky «vides de sens»

Le Kremlin a jugé mercredi «vides de sens» les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est dit la veille prêt à des négociations directes avec son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants pour mettre fin au conflit.

Pour Dmitri Peskov, les déclarations de Volodymyr Zelensky ne reposent sur rien de concret. Photo: Anadolu via Getty Images

«Le fait d'être prêt doit reposer sur quelque chose (...) Jusqu'à présent, cela ne peut être perçu que comme des paroles vides de sens», a déclaré à des journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Il a une nouvelle fois souligné que Volodymyr Zelensky a interdit par décret en octobre 2022 toute négociation tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir en Russie, une réplique à la décision du Kremlin de revendiquer l'annexion de quatre régions ukrainiennes.

«Malgré tout, nous restons ouverts aux négociations», a poursuivi Dmitri Peskov, estimant que «la réalité sur le terrain» devrait convaincre Kiev de «faire preuve d'ouverture et d'intérêt pour de telles négociations».

Vladimir Poutine a dit à plusieurs reprises être prêt à négocier, à condition que l'Ukraine se plie à ses revendications: céder quatre régions du Sud et de l'Est du pays, en plus de la Crimée annexée en 2014 et renoncer à rejoindre l'Otan.

Source: AFP