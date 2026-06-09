DE
FR

Trois arrestations
Talay Riley, auteur pour Dua Lipa, tué à l’arme blanche

Talay Riley, auteur-compositeur britannique de 35 ans connu pour ses collaborations avec Dua Lipa et Zendaya, a été poignardé mortellement à Londres. Trois suspects ont été arrêtés, mais les circonstances restent floues.
Publié: il y a 12 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
L'auteur-compositeur de Dua Lipa, Talay Riley, a été tué à l'arme blanche.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le chanteur et auteur-compositeur britannique Talay Riley, de son vrai nom Mark Orabiyi, a été mortellement poignardé dans le quartier de Silvertown, dans l’est de Londres, dans une affaire qui a profondément ému le monde de la musique au Royaume-Uni.

Âgé de 35 ans, Riley, lauréat d’un Grammy Award et auteur de chansons pour des stars telles que Dua Lipa, Britney Spears, Zendaya, Khalid et d’autres artistes de la scène pop et R&B, avait été retrouvé jeudi dernier avec plusieurs blessures par arme blanche dans un jardin de Rayleigh Road. Son transfert à l’hôpital n’a pas permis de lui sauver la vie.

Un autre homme, âgé d’une vingtaine d’années, a également été poignardé lors de l’agression. Hospitalisé, il souffre de blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Trois arrestations

L’enquête menée par Scotland Yard a conduit à l’arrestation de trois personnes. Un homme de 27 ans a été remis en liberté sous caution dans l’attente de nouvelles investigations, tandis qu’un homme de 24 ans et une femme de 25 ans ont été relâchés.

Les circonstances de l’attaque qui a coûté la vie à Riley demeurent obscures. De nombreux hommages lui ont été rendus, notamment par les rappeurs Stormzy et Wretch 32, ce dernier écrivant: «Il va nous manquer et ne sera jamais oublié».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus