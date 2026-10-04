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Six personnes à bord
Un jet Gulfstream s'est écrasé dans le triangle des Bermudes

Samedi, le contact avec un appareil Gulfstream a été perdu dans le triangle des Bermudes. Les garde-côtes américains ont ensuite retrouvé des débris en mer.
Publié: il y a 4 minutes
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Dernière mise à jour: 01:14 heures
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Six personnes se trouvaient à bord de l'appareil. (Image symbolique)
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

Les garde-côtes américains ont annoncé samedi avoir découvert des débris d'un avion médical en provenance des Bermudes porté disparu au large de la côte nord-est des Etats-Unis.

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Les garde-côtes ont indiqué sur X avoir été informés par le régulateur américain de l'aviation civile (FAA) que le contact avait été perdu tôt samedi avec l'appareil, un Gulfstream G100 à destination de Boston avec six personnes à bord. «Les équipes de recherches des garde-côtes ont découvert un site de débris lié à l'aéronerf disparu», a déclaré la même source dans un communiqué. L'avion transportait quatre Canadiens et deux Bermudiens, toujours selon les garde-côtes.

Le contact avec l'avion, «transportant deux pilotes, deux membres du personnel médical, un patient et un membre de sa famille», a été perdu vers 01H30 locales (05H30 GMT), a précisé Clarence Togeretz, un porte-parole de l'entreprise Latitude Air Ambulance, joint par l'AFP.

La société, basée au Canada, dispose d'une flotte de dix avions effectuant des vols d'évacuation et de rapatriement médical, selon son site internet. Les recherches doivent continuer dans la nuit selon les garde-côtes américains, qui ont précisé qu'une conférence de presse aurait lieu dimanche matin.

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