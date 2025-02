Tous les habitants du camp palestinien de Jénine obligés de fuir

Deux soldats israéliens tués en Cisjordanie mardi

Deux soldats israéliens ont été tués mardi à un poste militaire par un tireur embusqué dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée mène depuis plusieurs jours une vaste opération militaire, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

En outre, «deux réservistes (...) ont été grièvement blessés et six autres légèrement», a ajouté l'armée, quelques heures après avoir annoncé avoir tué «un terroriste» qui faisait feu «sur un poste militaire à Tayasir», à l'est de Jénine, dans la vallée du Jourdain.

Source: AFP