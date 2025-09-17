DE
La victime a été identifiée
Une ado décédée retrouvée dans la voiture du chanteur D4vd

Le corps en décomposition trouvé dans une Tesla à Los Angeles a été identifié comme celui de Celeste Rivas, une adolescente disparue. La voiture était immatriculée au nom du chanteur D4vd, qui coopère avec l'enquête en cours.
Publié: 22:13 heures
|
Dernière mise à jour: 22:25 heures
D4vd sur la scène du Casino lors du 58ème Montreux Jazz Festival, le 19 juillet 2024
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le cadavre en décomposition retrouvé la semaine dernière à Los Angeles dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom de la star montante du rap américain D4vd a été identifié mercredi par les autorités comme celui d'une adolescente disparue.

Selon les services du médecin légiste du comté de Los Angeles, le corps est celui de Celeste Rivas. «La défunte a été retrouvée dans un état de décomposition avancé à l'intérieur d'un véhicule», détaille leur communiqué. «Elle semble être restée morte à l'intérieur du véhicule pendant une longue période (...)».

La police avait découvert le corps la semaine dernière, après avoir été appelée dans une fourrière de Hollywood par des employés et des voisins qui se plaignaient d'une odeur nauséabonde émanant d'une voiture.

La voiture n'aurait pas été volée

A leur arrivée, les agents ont trouvé dans le coffre un corps en état de décomposition avancée, découpé en morceaux et enveloppé dans une bâche en plastique, selon plusieurs médias américains. D'après les enquêteurs, la voiture est restée garée pendant près d'un mois dans ce coin huppé de la ville, non loin d'un restaurant Tesla récemment ouvert par Elon Musk, avant d'être mise à la fourrière.

Selon le site people TMZ, le véhicule, immatriculé au nom de David Anthony Burke, le vrai nom du rappeur, n'a jamais été déclaré volé. Mercredi, le site a affirmé que ses journalistes avaient parlé à la mère de Celeste Rivas, qui a déclaré que sa fille avait un petit ami nommé David.

TMZ a également publié un avis de recherche du shérif du comté de Riverside, qui recherchait depuis avril Celeste, âgée de 13 ans lorsqu'elle a disparu à Lake Elsinore, au sud-est de Los Angeles. Un agent représentant D4vd a déclaré que l'artiste avait été informé de la découverte et qu'il coopérait pleinement avec les enquêteurs.

Depuis cette macabre découverte, le rappeur de 20 ans a poursuivi sa tournée mondiale et doit se produire à Los Angeles ce week-end. Le jeune homme est devenu célèbre en 2022 lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur TikTok.

