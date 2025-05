Donald Trump invite Elon Musk à rester dans son équipe gouvernementale, tout en reconnaissant son besoin de se concentrer sur Tesla. L'entreprise connaît des turbulences et se cherche un nouveau PDG.

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Selon le «Wall Street Journal» mercredi, les turbulences que connaît le constructeur automobile depuis qu'Elon Musk s'est spectaculairement rapproché de Donald Trump a incité des membres du conseil d'administration à lancer la recherche d'un nouveau directeur général. Contacté par l'AFP, le service de presse de Tesla n'a pas réagi dans l'immédiat.

Elon Musk est devenu directeur général de Tesla en 2008, supervisant la montée en puissance de la société devenue depuis l'une des plus valorisées en matière de capitalisation boursière. En janvier, il a été placé par le président américain à la tête d'une Commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge) qui dit sur son site internet avoir permis d'éviter 160 milliards de dollars de dépenses publiques.

L'homme le plus riche du monde avait initialement promis de réaliser 2000 milliards de dollars d'économies, avant d'abaisser son objectif à 1000 milliards. En trois mois, le Doge a conduit une charge contre les emplois de fonctionnaires fédéraux, supprimés par milliers, et taillé dans les subventions fédérales.

Plusieurs agences du gouvernement américain ont été soit démantelées, soit privées de l'essentiel de leurs capacités d'action, notamment l'Agence d'aide humanitaire USAID. «Vous nous avez été d'une grande aide», a déclaré Donald Trump mercredi. «Vous avez ouvert les yeux de beaucoup de gens sur ce qu'il était possible de réaliser.» Plusieurs enquêtes de médias ont remis en cause les montants publiés par Doge, les estimant surévalués.

Les immatriculations de Tesla sont en chute libre en France en avril Les immatriculations de Tesla ont continué de chuter en France en avril, avec une baisse de près de 60% par rapport au même mois il y a un an, dans un marché des voitures électrique qui stagne. En pleine modernisation de sa gamme mais potentiellement freiné aussi par l'image de son patron Elon Musk, le constructeur américain de voitures électriques a vu ses immatriculations baisser de 44% en France depuis le début de 2025, avec 7556 véhicules écoulés. Le marché des voitures neuves a accusé un repli de 5,64%, moins important que le mois précédent (-14,5%) avec 139'000 voitures immatriculées, selon les chiffres publiés mardi par la Plateforme automobile (PFA). «On est sur un niveau préoccupant de marché qui est très bas par rapport à la période pré-Covid», a commenté à l'AFP Nicolas Le Bigot, directeur général par intérim de PFA. Les immatriculations de Tesla ont continué de chuter en France en avril, avec une baisse de près de 60% par rapport au même mois il y a un an, dans un marché des voitures électrique qui stagne. En pleine modernisation de sa gamme mais potentiellement freiné aussi par l'image de son patron Elon Musk, le constructeur américain de voitures électriques a vu ses immatriculations baisser de 44% en France depuis le début de 2025, avec 7556 véhicules écoulés. Le marché des voitures neuves a accusé un repli de 5,64%, moins important que le mois précédent (-14,5%) avec 139'000 voitures immatriculées, selon les chiffres publiés mardi par la Plateforme automobile (PFA). «On est sur un niveau préoccupant de marché qui est très bas par rapport à la période pré-Covid», a commenté à l'AFP Nicolas Le Bigot, directeur général par intérim de PFA. plus

Trump souhaite qu'il reste à ses côtés

Donald Trump a invité mercredi Elon Musk à rester dans son équipe, après que l'entrepreneur a fait part de sa volonté de prendre du recul, mais a admis le besoin pour le patron de Tesla de se concentrer davantage sur son entreprise.

«Vous pourriez rester aussi longtemps que vous le voulez», a lancé Donald Trump à celui qui s'était coiffé de deux casquettes portant l'inscription «Gulf of America» (Golfe d'Amérique), posées l'une sur l'autre, pour faire une plaisanterie. Mais «à un certain point, il veut retourner à ses voitures», a ajouté le chef de l'Etat lors d'une réunion du gouvernement à la Maison Blanche.

L'entrepreneur milliardaire avait déjà déclaré, à l'occasion de la présentation des résultats de Tesla, le 22 avril, qu'il comptait s'éloigner du gouvernement Trump à partir de mai.

«Vous avez beaucoup sacrifié»

Selon le site de modélisation de l'université de Pennsylvanie, le budget du gouvernement fédéral est en hausse de 5,9% depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2024, une tendance qui s'est même accélérée ces dernières semaines.

De nombreux actionnaires de Tesla ont fait part de leur mécontentement après l'arrivée d'Elon Musk dans l'équipe Trump, estimant qu'il délaissait son entreprise, dont le titre a perdu près de 35% depuis l'investiture.

Les coupes budgétaires opérées par le Doge sous l'autorité d'Elon Musk et le rapprochement du patron emblématique avec Donald Trump et des personnalités d'extrême droite ont, en outre, suscité un mouvement de mécontentement contre la marque Tesla.

Il s'est traduit par des manifestations, des appels au boycott et des actes de vandalisme dans plusieurs pays du monde. «Vous avez beaucoup sacrifié» et été «traité de façon très injuste», a estimé Donald Trump à l'adresse du multimilliardaire. «Ils aiment bien brûler mes voitures, ce qui n'est pas génial», a répliqué Elon Musk, le sourire aux lèvres. Il faisait référence à l'incendie volontaire de plusieurs voitures de la marque, au Canada et aux Etats-Unis.