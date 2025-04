1/4 La start-up américaine Slate veut proposer des voitures aussi abordables que pratiques. Photo: Slate Automotive

Stefan Grundhoff

La marque serbe Zastava Koral a montré l'exemple dans les années 1980: la Yugo 45, pratique et bon marché, a longtemps été un modèle à succès aux Etats-Unis. Plus tard, Dacia et Škoda ont suivi: les deux constructeurs prouvent, aujourd'hui encore, ce qu'il est possible de faire sur les marchés américains et européens, devenus très exigeants au fil des années. La start-up américaine Slate veut à présent réussir le même pari sur son territoire en proposant des voitures aussi belles que pratiques, dotées d'une technologie moderne et à un prix abordable.

Déjà en concurrence avec leurs entreprises spatiales respectives, Space X et Blue Origin, Elon Musk et Jeff Bezos s'affrontent maintenant sur le marché de l'automobile. Elon Musk a fait de Tesla une icône de l'électrique qui, en 2024, aura produit la voiture la plus vendue au monde: la Tesla Model Y. Mais l'homme le plus riche du monde est désormais talonné par Jeff Bezos. Ce dernier n'est certes pas propriétaire de l'entreprise Slate, mais il en est l'un des plus gros investisseurs.

Slate ne veut pas réinventer la roue, mais simplement rendre les véhicules électriques plus abordables grâce à une plateforme variable. «Slate souhaite remettre le pouvoir entre les mains des clients qui ont été snobés par l'industrie automobile», affirme Chris Barman, PDG de Slate. Des coûts de développement et de production réduits, associés à une variance minimale, permettraient d'obtenir ces fameux prix avantageux.

Un premier modèle dévoilé

La société a déjà dévoilé le design d'un pick-up de 4,45 mètres de long. Simple, rectiligne, sans fioritures, il est un savant mélange de la Ford Bronco, de la Jeep Wrangler et de la Rivian. Avec son empattement de 2,76 mètres, le pick-up Slate peut accueillir deux ou trois personnes à l'avant. Mais son design austère l'est peut-être un peu trop pour les automobilistes de cette deuxième moitié des années 2020. Slate le répète: les véhicules proposés doivent avant tout être pratiques. Par ailleurs, de nombreux paramètres devraient permettre de personnaliser au maximum les voitures.

La propulsion est assurée, du moins dans un premier temps, par un seul moteur électrique sur l'essieu arrière. Ce dernier suffirait à lui seul à atteindre une vitesse de pointe de 150 km/h. Le pack de batteries de 53 kWh permet de parcourir jusqu'à 240 kilomètres. Qui plus est, une batterie de 84 kWh est disponible en option et devrait permettre de parcourir près de 400 kilomètres jusqu'au prochain arrêt de chargement. Le pick-up, de près de 1,7 tonne, sera capable de charger 650kg et d'accrocher des remorques légères jusqu'à 450kg. La sécurité est assurée par des systèmes de régulation appropriés et jusqu'à huit airbags.

A ce stade, la demande est déjà «énorme» selon Slate: il est en effet possible de pré-réserver un pick-up pour la modique somme de 50 dollars d'acompte. Les premières livraisons ne devraient toutefois pas commencer avant fin 2026. La course entre Bezos et Musk est donc lancée.