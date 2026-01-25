DE
La tempête fait des dégâts
Plus de 600'000 clients privés d'électricité aux Etats-Unis

Plus de 600'000 clients étaient privés d'électricité tôt dimanche aux Etats-Unis, balayés par une puissante tempête hivernale, du Texas (sud) jusqu'au nord-est, a indiqué le site spécialisé poweroutage.us.
Ce sont plus de 600'000 personnes qui ont été privées d'électricité ce dimanche aux Etats-Unis, à cause d'une puissante tempête hivernale. Le Tennessee, le Texas, le Mississippi et la Louisiane, dans le sud, comptent le plus grand nombre de clients résidentiels et commerciaux sans électricité, chacun dépassant les 100'000, après que la tempête a déversé de la neige et de la pluie verglaçante sur la région. Le Kentucky (centre-est) et la Géorgie (sud-est) sont aussi particulièrement concernés, avec des dizaines de milliers de foyers touchés.

Cette tempête hivernale majeure a gagné dimanche le nord-est des Etats-Unis après avoir frappé certains Etats du sud et du centre. Elle s'accompagne d'abondantes chutes de neige et pourrait entraîner par endroits des accumulations de glace aux conséquences potentiellement «catastrophiques à l'échelle locale», selon les services météo nationaux (NWS).

Etat d'urgence déclaré

Au total, 20 Etats ainsi que la capitale américaine, Washington, ont déclaré l'état d'urgence. Plus de 14'000 vols à destination et en provenance des Etats-Unis ont été annulés au cours du week-end, et des milliers d'autres ont été retardés, selon FlightAware.

La tempête, qualifiée d'«inhabituellement étendue et de longue durée» par le NWS, est provoquée par l'arrivée d'une masse d'air arctique en provenance du Canada.

