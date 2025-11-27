Un glissement de terrain à Tahiti a fait quatre morts et quatre disparus. L'incident s'est produit mercredi à l'aube dans le village d'Afaahiti, ensevelissant deux maisons sous 30 mètres de terre. Les opérations de secours se poursuivent dans des conditions difficiles.

Un glissement de terrain à Tahiti fait au moins quatre morts

Quatre corps ont été extraits des décombres mercredi à Tahiti et quatre personnes sont toujours recherchées après un glissement de terrain qui a enseveli deux maisons, a indiqué à l'AFP la procureure de la République en Polynésie française.

Le glissement de terrain est survenu mercredi à l'aube (mercredi soir à Paris) dans le village d'Afaahiti, dans l'est de l'île de Tahiti, après une semaine de fortes pluies.

«C'est un éboulement de 30 mètres de hauteur. Une première maison a été emportée et elle est allée se caler dans une deuxième maison», a détaillé lors d'un point presse le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Alexandre Rochatte.

«Réveillés comme par un train»

«Vu la configuration du terrain, sa mobilité, rien n'est stable et ça va prendre énormément de temps» pour terminer les opérations de recherche des victimes qui pourraient durer «48 heures, voire même plus», a-t-il ajouté. «On a été réveillés, comme par un train juste devant la maison, on est sortis et on a vu qu'une maison était entièrement recouverte par la terre et la boue», a témoigné auprès de l'AFP une habitante du village, Ida Labbeyi.

Alors que les recherches étaient en cours, elles ont été suspendues plusieurs heures en raison d'un nouveau glissement de terrain qui a failli emporter des membres des secours. Les corps ont été retrouvés après la reprise des opérations de secours, qui vont se poursuivre toute la nuit. L'éboulement a eu lieu tôt mercredi matin, alors que les habitants dormaient. Les deux maisons touchées, en contrebas d'une colline, ont été totalement ensevelies sous un amas de terre et de roches.

«On a deux chantiers et on avance très doucement avec des pelleteuses, des chiens, un radar et une caméra endoscopique, parce qu'à n'importe quel moment, on peut mettre du poids sur de potentielles victimes», a déclaré le Colonel Olivier Lhote, qui commande les opérations de secours.

Les familles et voisins ont été pris en charge par une cellule psychologique. Vingt-neuf maisons ont été évacuées, selon le haut-commissariat. Quarante pompiers, 30 policiers municipaux, 20 gendarmes et 30 militaires ainsi que le samu et un hélicoptère Dauphin de l'armée sont mobilisés pour des opérations de secours.