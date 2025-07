Les combattants druzes reprennent le contrôle de Soueida

Israël et la Syrie s'accordent sur un cessez-le-feu

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président syrien Ahmad al-Chareh se sont accordés sur un cessez-le-feu, deux jours après les frappes israéliennes ayant visé Damas, a annoncé l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrack vendredi.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Le premier ministre israélien (Benjamin) Netanyahu et le président syrien Ahmad al-Chareh, avec le soutien du secrétaire d'Etat américain (Marco) Rubio, ont accepté un cessez-le-feu», écrit Tom Barrack sur le réseau social X. «Nous appelons les druzes, les bédouins, et les sunnites à déposer les armes, et, ensemble, avec les autres minorités, à construire une identité syrienne nouvelle et unie, dans la paix et la prospérité avec ses voisins», poursuit l'émissaire américain.

Source: AFP