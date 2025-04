1/2 Des athlètes participent au marathon international de Pyongyang le 6 avril 2025 Photo: KIM WON JIN

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a organisé dimanche son premier marathon international depuis 2019 dans les rues de Pyongyang où des centaines d'athlètes se sont élancés, encouragés par de nombreux spectateurs tout le long du parcours, selon des images de l'AFP. Des athlètes étrangers étaient arrivés dans la capitale nord-coréenne en amont de la course, organisée pour célébrer la naissance du dirigeant fondateur Kim Il Sung en 1912.

Plus grand événement sportif international du pays

Des images de l'AFP montrent des participants internationaux franchir la ligne de départ de la compétition au stade Kim-Il-Sung et prendre des photos avec leur téléphone portable, sous les encouragements du public. Le marathon est le plus grand événement sportif international dans ce pays reclus. La course offre aux visiteurs une rare occasion de courir dans les rues de la capitale sous contrôle des autorités locales. Des spectateurs ont applaudi les sportifs le long du parcours, selon des photos et vidéos de l'AFP.

Un circuit de six jours en prime

Les coureurs étrangers participent à un circuit de six jours organisé par Koryo Tours, une agence de voyage spécialisée dans les séjours en Corée du Nord, qui se décrit comme le «partenaire de voyage exclusif du marathon de Pyongyang». La dernière édition de ce marathon a eu lieu en 2019, avant la pandémie de Covid, au cours de laquelle l'Etat doté de l'arme nucléaire a fermé ses frontières pour tenter de contenir le virus. Cette année-là, environ 950 étrangers avaient participé à la course.