Israël va envoyer de l'aide humanitaire aux druzes de Syrie

Israël va envoyer de l'aide humanitaire aux druzes de Syrie, a indiqué vendredi le ministre des Affaires étrangères, après plusieurs jours d'affrontements inter-communautaires meurtriers dans la province de Soueida (sud) et des bombardements israéliens.

Israël va envoyer de l'aide humanitaire aux druzes de Syrie Photo: IMAGO/Anadolu Agency

«Dans le contexte des récentes attaques visant la communauté druze de Soueida et de la grave situation humanitaire dans la région, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a ordonné le transfert urgent d'une aide humanitaire à la population druze de la région», a indiqué son ministère. L'aide s'élèvera à 2 millions de shekels (près de 600'000 dollars) et comprendra des colis alimentaires et des fournitures médicales, a-t-il ajouté.

De son côté, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a demandé vendredi une enquête rapide après des affrontements dans le sud de la Syrie qui ont fait près de 600 morts en quelques jours.

«Cette effusion de sang et cette violence doivent cesser, et la protection de toutes les personnes doit être la priorité absolue. Des enquêtes indépendantes, rapides et transparentes doivent être menées sur toutes les violations, et les responsables doivent être amenés à rendre des comptes», a déclaré Volker Türk, dans un communiqué.

Source: AFP