Un phoque s'invite dans une chambre d'hôtel aux Pays-Bas

Le phoque a fait un petit somme dans cette chambre d'hôtel de la ville de Flessingue. Photo: Facebook/Stichting Dierenwelzijn Zeeland

AFP Agence France-Presse

Stupéfait, le personnel de l'établissement, situé à Flessingue, dans le sud du pays, a aussitôt fait appel à une association de protection animale, elle-même étonnée par cette intervention inhabituelle, bien qu'elle soit coutumière de demandes curieuses. «C'était une scène très étrange: les clients, debout, quelque peu tendus à l'extérieur et le phoque complètement détendu en train de dormir à l'intérieur», a déclaré l'association sur sa page Facebook, dans un post accompagné de photos.

Le phoque, devenu «assez grognon à cause de l'interruption de sa sieste», a été déplacé à l'aide d'un panier spécial et «relâché dans un endroit sûr et plus calme», a précisé l'association. Malgré leur apparence relativement placide, les phoques peuvent devenir agressifs et mordre s'ils sont provoqués, a-t-elle averti. «Vous pensez avoir tout vu, et quelque chose comme ça se produit», s'est étonné un employé de l'hôtel, Valentijn Damen, cité par le média local Omroep Zeeland.

Selon M. Damen, la cliente n'a pas demandé à changer de chambre. «Elle a trouvé que c'était une expérience fascinante. C'est aussi son anniversaire aujourd'hui, donc elle s'est dit que c'était un beau cadeau», a-t-il raconté.