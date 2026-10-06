A Tokyo, une compétition de sommeil a récompensé lundi le dormeur le plus rapide et efficace. Avec 11'000 CHF à la clé, les Japonais ont rivalisé pour tomber dans les bras de Morphée.

AFP Agence France-Presse

Dans un Japon travailleur et en manque de sommeil, des «dormeurs de compétition» autoproclamés se sont affrontés dans une discipline où pour gagner il suffisait de s'allonger, de se détendre et de tomber le plus vite possible dans les bras de Morphée. Baptisée «Matt Race», la compétition organisée lundi à Tokyo par une entreprise de literie a réuni des dizaines de participants.

Bardés de capteurs mesurant leur sommeil, ils se sont étendus, certains avec leur doudou, dans la pénombre sur de confortables matelas avec une consigne simple: dormir, pendant 90 minutes maximum. A la clé, plus de deux millions de yens (11'000 euros) pour le meilleur dormeur.

En manque de sommeil?

«Le Japon est souvent décrit comme un pays qui manque de sommeil, et les gens ici sont très travailleurs», a expliqué à l'AFP Riichiro Nakama, directeur de la création chez Koala Sleep Japan, organisateur de l'événement. En organisant «un événement comme celui-ci, je pense qu'on peut inciter les gens à dormir ensemble et susciter davantage d'intérêt pour le sommeil», a-t-il ajouté.

Et le pays en a sans doute besoin. Selon des données de l'OCDE datant de 2021, les Japonais dormaient en moyenne 7 heures et 24 minutes par jour, moins que dans tous les autres pays de l'organisation. Les experts pointent notamment les longues journées de travail, les temps de trajet à rallonge et une vie nocturne trépidante.

«C'est passé très vite. J'aurais presque aimé pouvoir dormir un peu plus longtemps», a raconté à l'AFP Chisato Honda, 32 ans. C'est «une compétition qui fait du bien». Pour départager ces pros du dodo, les organisateurs ont tenu compte de la vitesse d'endormissement et de la qualité du sommeil.

Au réveil, une certaine Suimii – un pseudonyme – a été déclarée victorieuse. «Je voulais prendre mon propre appartement, alors je pense que je vais utiliser l'argent pour déménager», a-t-elle dit. «Et j'aimerais aussi avoir un lit de princesse, alors je pense que je vais m'en acheter un.»