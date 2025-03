Chine, Corée, Inde: les pays viennent en aide à la Birmanie

La Chine a envoyé samedi une équipe de 82 secouristes en Birmanie, et une autre de 118 personnes dimanche. Elle fournira également une aide d'urgence de 13,8 millions de dollars. Hong Kong a dépêché une équipe de 51 personnes, embarquant neuf tonnes d'équipements dont des appareils détecteurs de vie et deux chiens de sauvetage, et débloqué une enveloppe de 3,5 millions de dollars.

La Thaïlande a déclaré dimanche avoir envoyé 55 militaires et six chiens de sauvetage à sa voisine la Birmanie, ainsi que du matériel, notamment des grues et des excavateurs. La Corée du Sud a promis deux millions de dollars d'aide humanitaire, et n'exclut pas un geste supplémentaire si la situation devait s'aggraver.

Les secouristes étaient toujours à l'oeuvre, samedi, à Mandalay. Photo: AFP

L'Inde a envoyé des équipes de recherche et de secours, des équipes médicales et un hôpital de campagne, à bord de plusieurs avions militaires. Deux navires de la marine transportant davantage de matériel et de personnel de secours ont également appareillé pour Rangoun depuis les îles indiennes d'Andaman, face à la Birmanie.

Depuis les Philippines, une équipe de 114 secouristes, médecins, pompiers et militaires, devrait partir mardi. Le Vietnam va envoyer 79 secouristes, et la Malaisie une cinquantaine, «pour soutenir les opérations humanitaires et de secours en cours».

Source: AFP