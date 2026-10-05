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Soutien indéfectible à Israël
Le Premier ministre des Samoa dit «Heil Hitler» et parle de «mots inappropriés»

La’auli Leuatea Schmidt, a présenté ses excuses après la diffusion d’une vidéo vieille de vingt ans dans laquelle il prononce «Heil Hitler» et effectue un salut nazi lors d’une réunion familiale.
Publié: il y a 5 minutes
La'auli Leuatea Schmidt a déclaré que ses propos «n’étaient pas destinés au public»
Photo: Jason O'Brien
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AFP

Le Premier ministre des Samoa a présenté lundi des excuses après qu’une vidéo où l’on peut le voir dire «Heil Hitler» et faire un salut nazi a été rendue publique.

«Les images me montrent en train d’utiliser les mots «Heil Hitler» et de participer à un geste associé à l’Allemagne nazie lors d’une réunion familiale privée, ça n’était pas destiné au public», s’est expliqué La’auli Leuatea Schmidt dans un communiqué.

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«Quel qu’ait été le contexte ou l’intention de cette réunion il y a vingt ans, je reconnais que ces mots et ce geste étaient inappropriés et susceptibles d’offenser et de blesser, et je m’excuse de les avoir utilisés», a-t-il ajouté.

«Israël, la terre de Dieu»

La’auli Leuatea Schmidt avait auparavant exprimé son soutien indéfectible à Israël et s’était engagé à ouvrir une ambassade à Jérusalem avant la fin de l’année. «Je rejette le nazisme, l’antisémitisme, le racisme et toutes les formes d’extrémisme politique», a-t-il affirmé.

Il portait un châle de prière juif lorsqu’il a prêté serment comme Premier ministre en 2025, entrant dans la salle au son d’un chofar, instrument cérémoniel. «Je me tiens aux côtés d’Israël, la terre de Dieu», avait-il alors déclaré, selon les médias locaux.

Plusieurs nations du Pacifique profondément chrétiennes, comme les Samoa, entretiennent une forte croyance dans une prophétie de l’Ancien Testament, selon laquelle les Juifs sont destinés à retourner un jour sur une terre d’Israël.

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