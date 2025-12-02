La Russie revendique la capture de la ville clé de Pokrovsk

La Russie a annoncé lundi la capture de Pokrovsk, une ville stratégique de l'est de l'Ukraine, ainsi que celle de Vovtchansk dans le nord-est. Selon le Kremlin, le chef d'état-major Valeri Guerassimov a informé Vladimir Poutine de ces prises dimanche soir, information rendue publique le lendemain. Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant des soldats hissant le drapeau russe sur la place centrale de Pokrovsk.

Pokrovsk, qui comptait environ 60'000 habitants avant la guerre, était le théâtre de combats depuis des mois. Les forces russes avaient commencé à infiltrer la ville dès septembre, affaiblissant progressivement les défenses ukrainiennes. La ville occupe une position logistique essentielle, au croisement de routes et de voies ferrées menant aux dernières positions ukrainiennes dans l'est.

La chute de Pokrovsk complique désormais le ravitaillement ukrainien sur plusieurs segments du front. Elle offre également aux troupes russes un point d'appui pour progresser vers l'ouest, où les défenses ukrainiennes sont moins denses, ainsi que vers le nord, en direction de Kramatorsk et Sloviansk. La prise de la ville menace en outre d'encerclement la garnison ukrainienne de Myrnograd, malgré les renforts envoyés début novembre par Kiev, notamment des forces spéciales.

Dans le nord-est, Vovtchansk, située dans la région de Kharkiv, est elle aussi tombée aux mains des forces russes après des mois de combats qui ont presque entièrement détruit la ville. Les lignes de front y étaient restées figées pendant longtemps avant les récentes avancées russes. Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a salué cette prise comme un «pas important vers la victoire» et la réalisation des objectifs de Moscou en Ukraine.

Source: AFP