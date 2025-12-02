Début de la rencontre Poutine-Witkoff
Le président russe Vladimir Poutine a accueilli mardi soir au Kremlin l'émissaire américain Steve Witkoff pour évoquer le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, selon des images de la télévision russe.
Poutine était accompagné de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev. Witkoff était, lui, accompagné du gendre du président américain, Jared Kushner.
Source: AFP
Un ressortissant russe inculpé par la Pologne pour espionnage et sabotage
Le parquet national polonais a indiqué mardi avoir inculpé par contumace un ressortissant russe accusé d'avoir dirigé, en 2023, des opérations d'espionnage et de sabotage.
Selon un communiqué du parquet, Mikhaïl Mirgorodski, 28 ans, est accusé d'avoir créé et dirigé à l'époque depuis la Russie «un groupe criminel organisé s'occupant d'espionnage et de sabotage, opérant sur le territoire de la République de Pologne au profit des services de renseignement russes».
L'homme a dirigé un groupe d'au moins une trentaine de personnes, et collectait des renseignements, coordinait des attaques contre des Ukrainiens et des dissidents bélarusses, ainsi que la distribution de tracts prorusses.
Source: AFP
Si l'Europe veut la «guerre» avec la Russie, «nous sommes prêts», lance Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi ne pas souhaiter une guerre avec l'Europe, mais y être «prêt» si les Européens «le souhaitent et commencent», peu avant des consultations avec l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou.
«Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant», a lancé Poutine aux journalistes, accusant les Européens de vouloir «empêcher» les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. «Ils n'ont pas de programme de paix, ils sont du côté de la guerre», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Possible rencontre mercredi entre Witkoff, Kushner et une délégation ukrainienne
Une délégation ukrainienne pourrait rencontrer mercredi l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, après leurs pourparlers mardi à Moscou, a indiqué à l'AFP une source ukrainienne haut placée.
«La partie ukrainienne (...) ne l'exclut pas et est prête» à les rencontrer, a indiqué à l'AFP cette source s'exprimant sous couvert d'anonymat, évoquant une possible rencontre à Bruxelles où doit se tenir mercredi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan.
Source: AFP
Zelensky appelle à mettre fin à la guerre et pas «seulement à une pause»
Le président ukrainien a appelé mardi à la fin de la guerre et pas uniquement à une cessation temporaire des hostilités, au moment où des représentants américains sont attendus au Kremlin pour des pourparlers sur l'Ukraine.
«Notre but commun est de mettre fin à la guerre, pas seulement d'obtenir une pause dans les combats. Une paix digne est nécessaire», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Dublin.
Source: AFP
Pour le chef de l'OTAN les efforts américains «finiront par rétablir la paix»
Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, s'est dit convaincu que les efforts américains en Ukraine «finiront par rétablir la paix en Europe», peu avant une rencontre entre l'émissaire américain de Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine mardi.
«Je suis convaincu que ces efforts soutenus finiront par rétablir la paix en Europe», a-t-il déclaré devant la presse, saluant le travail des Etats-Unis pour mettre un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
«Il faut être deux pour danser le tango (...). Les Ukrainiens veulent jouer le jeu, ils veulent mettre fin à cela, et ils apprécient beaucoup les efforts de paix américains. Aujourd'hui (mardi), nous verrons si les Russes sont également disposés à s'engager», a encore dit le secrétaire général de l'Alliance.
Source: AFP
L'Ukraine affirme que les combats continuent à Pokrovsk, ville revendiquée par l'armée russe
L'armée ukrainienne a assuré mardi que les combats se poursuivaient à Pokrovsk, un nœud logistique clé pour les forces ukrainiennes dans l'Est dont la Russie a revendiqué la capture la veille, après des mois d'intenses attaques.
«Les opérations de recherche et d'assaut ainsi que l'élimination de l'ennemi dans les zones urbaines se poursuivent à Pokrovsk», a affirmé dans un communiqué le groupement de l'armée ukrainienne Est, en charge de la zone.
Source: AFP
Emmanuel Macron s'est entretenu avec Donald Trump au sujet de l'Ukraine
Après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à Paris, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président américain au sujet de la situation en Ukraine, a annoncé l'Elysée. Selon le communiqué, le président français a échangé avec Donald Trump sur «les conditions d'une paix solide et durable en Ukraine ainsi que sur les prochaines étapes de la médiation menée par les Etats-Unis.»
L'Elysée précise que Macron a «notamment souligné l'importance des garanties de sécurité pour l'Ukraine et la volonté de la France de travailler à cet objectif avec les USA». Plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat et son homologue ukrainien avaient rencontré les négociateurs américain Steve Witkoff et ukrainien Rustem Umerov, qui avaient mené des discussions en Floride.
Lors de sa conférence de presse à l'Elysée, Emmanuel Macron a salué « l'effort de médiation » des Etats-Unis tout en rappelant que le plan proposé par Washington « ne peut être finalisé qu'avec les Européens à la table des négociations.»
Source: «Le Monde»
L'émissaire américain en route pour rencontrer Vladimir Poutine
Les yeux sont rivés mardi sur Moscou, où l'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer ce mardi le président russe Vladimir Poutine pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine. La veille, Washington s'est dit «très optimiste» malgré l'intransigeance persistante du dirigeant russe, plus de trois ans après le lancement de l'invasion de l'Ukraine.
Les Européens espèrent, eux, que l'administration Trump, soupçonnée de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face aux ambitions russes.
De son côté, Volodymyr Zelensky a affirmé s'attendre à présent «à une discussion avec le président des Etats-Unis sur des questions clés», après que le négociateur ukrainien Roustem Oumerov a fait état de «progrès significatifs» sur le projet de plan américain, bien que des «ajustements» soient encore nécessaires.
La semaine qui s'ouvre s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a estimé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, qui dit «craindre que toute la pression soit exercée sur le côté le plus faible, car la reddition de l'Ukraine, c'est la manière la plus facile de mettre fin à cette guerre.»
Source: AFP
La Russie revendique la capture de la ville clé de Pokrovsk
La Russie a annoncé lundi la capture de Pokrovsk, une ville stratégique de l'est de l'Ukraine, ainsi que celle de Vovtchansk dans le nord-est. Selon le Kremlin, le chef d'état-major Valeri Guerassimov a informé Vladimir Poutine de ces prises dimanche soir, information rendue publique le lendemain. Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant des soldats hissant le drapeau russe sur la place centrale de Pokrovsk.
Pokrovsk, qui comptait environ 60'000 habitants avant la guerre, était le théâtre de combats depuis des mois. Les forces russes avaient commencé à infiltrer la ville dès septembre, affaiblissant progressivement les défenses ukrainiennes. La ville occupe une position logistique essentielle, au croisement de routes et de voies ferrées menant aux dernières positions ukrainiennes dans l'est.
La chute de Pokrovsk complique désormais le ravitaillement ukrainien sur plusieurs segments du front. Elle offre également aux troupes russes un point d'appui pour progresser vers l'ouest, où les défenses ukrainiennes sont moins denses, ainsi que vers le nord, en direction de Kramatorsk et Sloviansk. La prise de la ville menace en outre d'encerclement la garnison ukrainienne de Myrnograd, malgré les renforts envoyés début novembre par Kiev, notamment des forces spéciales.
Dans le nord-est, Vovtchansk, située dans la région de Kharkiv, est elle aussi tombée aux mains des forces russes après des mois de combats qui ont presque entièrement détruit la ville. Les lignes de front y étaient restées figées pendant longtemps avant les récentes avancées russes. Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a salué cette prise comme un «pas important vers la victoire» et la réalisation des objectifs de Moscou en Ukraine.
Source: AFP