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Sanctions levées en Europe aussi
Les gymnastes russes et biélorusses pourront à nouveau concourir sous leur drapeau

European Gymnastics a suivi la Fédération internationale en décidant de réintégrer Russes et Biélorusses. Ils peuvent dès maintenant concourir sous leur drapeau et entonner leur hymne en Europe.
Publié: 13:37 heures
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La gymnaste Russe Angelina Melnikova a participé lundi à la finale des barres asymétriques aux Championnats du monde de gymnastique artistique à Jakarta, en Indonésie, comme «Athlète individuel neutre» (AIN).
Photo: IMAGO/ANP
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ATS Agence télégraphique suisse

A l'instar de la Fédération internationale (FIG), European Gymnastics a également levé toutes les sanctions à l'encontre des athlètes russes et biélorusses. Avec effet immédiat, ces gymnastes peuvent à nouveau concourir sous leur propre drapeau au niveau européen et être honorés par l'hymne national en cas de victoire.

Sanctions imposées suite à la guerre

Le comité exécutif de la fédération continentale a pris cette décision, laquelle doit encore être ratifiée lors d'une assemblée générale extraordinaire, lors d'une réunion en ligne. European Gymnastics imite ainsi la Fédération mondiale qui avait levé le 18 mai, avec effet immédiat, toutes les restrictions en vigueur depuis février 2022 à l'encontre des athlètes russes et biélorusses.

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Ces sanctions avaient été imposées en raison de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. La Biélorussie soutient cette agression. Depuis 2024, les Russes et les Biélorusses étaient déjà autorisés à concourir sous certaines conditions en tant qu'«athlètes neutres individuels».

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