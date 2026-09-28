DE
FR

A 100 km de Moscou
L'incendie d'une usine de feux d'artifice fait 14 morts en Russie

Un incendie dans une usine de feux d'artifice à Kubrinsk, en Russie, a fait 14 morts lundi. Une enquête est ouverte pour violations des règles de sécurité industrielle.
Publié: il y a 19 minutes
Les usines de feux d'artifice sont régulièrement sujette à des explosions, comme ici en Thaïlande en juillet 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins 14 personnes sont mortes lundi dans un incendie dans une usine de feux d'artifice, dans le centre de la Russie, ont rapporté les médias d'Etat russes, citant les services de secours.

Une vidéo publiée par la chaîne publique RT semblait montrer des étincelles jaillissant d'un amas de décombres encore fumant. «Le bilan s'établit à 14 morts, et une personne blessée», a précisé une source au sein des services de secours, citée par l'agence de presse publique TASS.

L'incident s'est produit dans le village de Kubrinsk, à environ 100 kilomètres au nord de Moscou, a indiqué TASS. Les incendies meurtriers sont fréquents en Russie et les autorités les attribuent souvent à des normes de sécurité laxistes. Le parquet régional a déclaré avoir ouvert une enquête pour violations des règles de sécurité industrielle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus