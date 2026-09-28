Un incendie dans une usine de feux d'artifice à Kubrinsk, en Russie, a fait 14 morts lundi. Une enquête est ouverte pour violations des règles de sécurité industrielle.

AFP Agence France-Presse

Au moins 14 personnes sont mortes lundi dans un incendie dans une usine de feux d'artifice, dans le centre de la Russie, ont rapporté les médias d'Etat russes, citant les services de secours.

Une vidéo publiée par la chaîne publique RT semblait montrer des étincelles jaillissant d'un amas de décombres encore fumant. «Le bilan s'établit à 14 morts, et une personne blessée», a précisé une source au sein des services de secours, citée par l'agence de presse publique TASS.

L'incident s'est produit dans le village de Kubrinsk, à environ 100 kilomètres au nord de Moscou, a indiqué TASS. Les incendies meurtriers sont fréquents en Russie et les autorités les attribuent souvent à des normes de sécurité laxistes. Le parquet régional a déclaré avoir ouvert une enquête pour violations des règles de sécurité industrielle.